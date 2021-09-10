«Агрорусь-2021»: уникальные продукты, школа фермеров и соглашения на 7 миллиардов рублей

Главная экспозиция «Агроруси»-2021 получилась очень красивой и… вкусной! Фото: Артем КИЛЬКИН

Как, не выезжая из Петербурга, пройтись по полям и лесам Ленобласти, попробовать овощи с огорода и устроить «деревенскую» фотосессию? Отправиться в «Экспофорум», на традиционную международную сельскохозяйственную выставку-ярмарку «Агрорусь». В этом году она проходит в юбилейный, 30-й раз, а свою продукцию представило более 300 предприятий Ленобласти.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО, В ОДНОМ МЕСТЕ

Выставка «Агрорусь» проходит в Петербурге с 1991 года, и до сих пор ее с нетерпением ждут как именитые сельхозпроизводители, так и небольшие фермерские хозяйства. И, конечно же, петербуржцы, для которых осенняя ярмарка - отличный способ запастись свежайшими натуральными продуктами и сделать запасы на зиму.

- Для меня это обязательное мероприятие, как сейчас говорят, пунктик, - улыбается Анастасия Михайловна. - Мы с мужем еще в «Ленэкспо» на «Агрорусь» ездили, а сейчас сюда, в «Экспофорум», только ковидный 2019 год пропустили. И ни разу не пожалели. Каждый раз закупаемся по полной, а еще здесь постоянно бывает что-то новое: то саженцы интересные, то мед со всей России, то чаи лечебные.

«Сырная ассамблея» стала самым ярким событием юбилейной сельскохозяйственной выставки Фото: Артем КИЛЬКИН

СЫРНОЕ МЕСТО

В этом году «Агрорусь» традиционно порадовала посетителей сельскохозяйственным изобилием. На выставке были представлены овощи, мясо, рыба, молочные продукты, грибы, ягоды, лекарственные сборы, сладости. Не менее интересными оказались и образцы животноводства в Ленобласти: в отдельных павильонах можно было посмотреть, изучить характеристики и даже купить куриц, петухов, кроликов, овец, коз, коров. Ну и, конечно, внимание всех присутствующих привлекала сельскохозяйственная техника - тракторы, комбайны, а также газонокосилки. Некоторые экспонаты поражали своей мощью и размерами.

Не обошлось и без новинок. Фишкой юбилейной программы «Агроруси» стала Сырная ассамблея, на которую съехались сыровары из Ленобласти, Петербурга и всей страны.

- Варить сыр мы начали в 2015 году. Толчком к развитию бизнеса послужил кризис 2014 года и санкции, которые были введены. Многие тогда шутили, что хорошего сыра нам больше не попробовать, а мы решили, что ничем не хуже зарубежных производителей. Купили оборудование, изучили технологию, и сегодня нас знают не только в Ленобласти, но и в Петербурге, Пскове, Новгороде, - рассказывает сыровар из Волосовского района Ленобласти Людмила.

Участники не только представили образцы своей продукции, но и поборолись за звание лучшего производителя сыра в рамках конкурса The Baltic Cheese Awards 2021. Жюри, в состав которого входили и зарубежные эксперты, продегустировало более 50 видов сыров - от классических твердых и благородных выдержанных до совершенно экзотических. А фермеры смогли удивить экспертов, приготовив на конкурс и сырные конфеты, и узелки из сыра с добавлением мяты, и козий сыр в черной корочке, и коричневый норвежский сыр.

- В России появляются новые имена и дома сыроделов, а на выставке я увидела много достойных и интересных сыров, - говорит председатель жюри, хозяйка сырного бутика в Париже и член ассоциации фромажеров Франции Галина Данард.

Свою продукцию на выставке представило около 300 сельскохозяйственных предприятий и частных фермерских хозяйств Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, сыры в Ленобласти варят не только в частном, но и в промышленном масштабе. За последние годы промышленное производство сыров выросло в несколько раз, и сейчас Ленобласть производит порядка 650 тонн сыра в год.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Во многих областях сельского хозяйства Ленинградская область лидирует.

- По целому ряду показателей мы круче не только всех остальных регионов России, но и круче большинства стран Европы. Это и по удою молока, и по производству яиц и мяса, по птицеводству очень хорошие показатели, - говорит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Сегодня, например, мы полностью обеспечиваем область яйцом и мясом, а наша дальнейшая задача - сделать птицепром одной из главных отраслей несырьевого экспорта региона. И в дальнейшем мы будем развивать наш агропромышленный комплекс.

Люди с нетерпением ждут ежегодную «Агрорусь», чтобы сделать запасы на зиму Фото: Артем КИЛЬКИН

Планы поставлены амбициозные, но вполне выполнимые. На выставке было подписано несколько важных социально-экономических соглашений с бизнесом, например, о создании в Гатчинском районе завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, о модернизации крупнейших птицефабрик, обновлении тракторного парка премиальными моделями «Кировца» и специализированного перерабатывающего предприятие по производству овощного сырья для пищевых производств. Всего Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 миллиардов рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фермерам помогут вести дела и развиваться

«Агрорусь» интересна не только продуктовым изобилием, но и своей деловой частью, на которой обсуждаются перспективы развития сельского хозяйства, а также меры поддержки предпринимателей. Сегодня регион поддерживает фермеров по 38 направлениям, например, оказывает помощь в постановке участка на учет, перечисляет субсидии на технику.

Животноводческие хозяйства Ленобласти привезли на выставку свои самые яркие образцы Фото: Артем КИЛЬКИН

Очень полезно и выгодно участие в нацпроектах. На выставке эксперты Центра развития промышленности Ленинградской области рассказали предпринимателям о том, на каких условиях можно войти в национальный проект «Производительность труда», а также поделились успешными кейсами агропромышленных предприятий, которые уже участвуют в нацпроекте. Центр поддержки экспорта Ленинградской области презентовал «пакетные» услуги, которые предприниматели могут получить бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Агрорусь» - это не только вкусно и полезно, но еще и весело! Фото: Артем КИЛЬКИН

ОФИЦИАЛЬНО

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:

- Для нас «Агрорусь» - это ежегодная возможность показать всем гостям, соседям-петербуржцам и ленинградцам то, чем мы гордимся. Наша продукция востребована у соседей, и мы поставляем ее на экспорт. Для нас очень важна быстрая реализация нашей сельхозпродукции в торговых сетях и на рынках, в том числе Санкт-Петербурга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал и дальше развивать агропромышленный комплекс региона Фото: Артем КИЛЬКИН

Не случайно в этом году мы завершим формирование Ленинградского торгового дома, который будет давать возможность покупать продукцию наших сельхозпроизводителей напрямую. Для нас этот год был непростой, в том числе и в плане погоды, но мы приняли ряд мер, чтобы избежать значительных потерь. В целом по итогам года мы ожидаем, что валовый региональный продукт сельского хозяйства вырастет на три с половиной процента.