Владимир Журавлев: Главное на выборах - прозрачность. И мы готовы ее обеспечить

Зампредседателя Общественной палаты Ленобласти, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Владимир Журавлев. Фото: ЛГУ имени Пушкина.

В Ленобласти 19 сентября будут выбирать депутатов не только в Госдуму, но и в Законодательное собрание региона, а также пройдут муниципальные выборы в ряде муниципальных образований.

Уже понятно, что просто не будет. По словам заместителя председателя Общественной палаты Ленобласти, руководителя регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Владимира Журавлева, выборный процесс традиционно сопряжен с информационным соперничеством. И справиться с его дискредитацией можно, лишь обеспечив абсолютную прозрачность. Как это сделать - «Комсомолка» спросила у самого Владимира Павловича.

- Те, кто проигрывает выборы, редко с ходу признают свое поражение, требуя пересчитать голоса и намекая на фальсификацию. Как свести к минимуму такие намеки?

- Только законностью выборов, правильным учетом голоса каждого избирателя. Нельзя говорить, что конкуренция в полпроцента показывает борьбу, а когда большинство за одну партию - это плохо. Каждый пусть голосует, как считает нужным. Главное - прозрачность.

В этом году обеспечить ее помогут специальные центры общественного наблюдения - такие откроют по всей стране. В Ленобласти центр разместится в Ломоносовском филиале ЛГУ имени Пушкина в Горбунках. В большом актовом зале установят огромный экран, а также оборудуют десять автоматизированных рабочих мест - компьютеров с выходом в Интернет. Но если кто-то придет со своим планшетом или ноутбуком, тоже сможет подключиться к системе.

Технология позволит в режиме онлайн наблюдать за происходящим на участках. Охват получится практически стопроцентным. В нашем регионе системами видеонаблюдения оборудованы практически все участки, кроме больниц и следственных изоляторов. Кроме того, можно будет отмотать видеозапись назад, посмотреть спорный момент. В центре будут дежурить специалисты «Ростелекома», которые помогут осуществить это технически.

Понятно, что одновременно на экран все участки вывести не получится. Но оператор предоставит всем заинтересованным лицам - наблюдателям, кандидатам в одномандатных округах, партийцам - специальные аккаунты на портале наблюдения. Используя их, можно самостоятельно смотреть видео с любого компьютера у нас в центре или, например, в штабе партии. Всего по стране таких аккаунтов будет выдано около 55 тысяч.

Кстати, в наш центр общественного видеонаблюдения могут прийти не только наблюдатели или участники выборов, но и просто те, кто интересуется процессом, - запретов нет. Работа центра будет организована с соблюдением противоэпидемических мер.

Таким образом, контроль на участках будет беспрецедентным: с одной стороны, «живое» наблюдение - тысячи человек от Общественной палаты, от партий, с другой - видеонаблюдение. В том числе благодаря этому законность выборов будет обеспечена.

- Но чем такое наблюдение отличается от общедоступных онлайн-трансляций, которые были на прошлых выборах? Ведь их-то как раз отменили, и это решение ЦИК многие раскритиковали.

- Давайте вспомним, как была организована трансляция. Просто сиди на диване и смотри. Никаких аккаунтов не выдавали, никаких центров не было. И эффекта тоже не было, никто никаких замечаний не делал - и не смог бы сделать. А просто так, какой смысл смотреть, как люди ходят по участку? Толком что здесь можно увидеть?

Только профессионально подготовленные люди - наблюдатели, участники выборов, члены партий, те, кто знает технологию голосования, - могут в этом разобраться и заметить нарушения. Вот они сейчас и будут наблюдать. Но при этом, повторю, остается принцип общедоступности - у нас в центре, в партийном штабе посмотреть трансляцию сможет любой желающий.

- Профессионально подготовленным людям не сложно заметить не только нарушения на выборах. Они быстро пресекут попытку дискредитировать голосование или дезориентировать избирателей. Но что делать рядовому гражданину, который не сильно в этом всем разбирается? Как понять, что его сбивают с толку?

- Надо разбирать каждый случай. Допустим, идут разговоры, что на выборах в России нет конкуренции. Так в бюллетене четырнадцать партий! Этого мало? Политическая конкуренция только растет - везде море информации о программах, партиях, кандидатах. Я считаю, что она настоящая, реальная, сильная.

Или говорят, что выборы - под административным ресурсом, результаты заранее известны. Так наблюдатели на участках, видеонаблюдение, информация о работе комиссий - все это делается для того, чтобы голосование было открытым, прозрачным, понятным. Не надо сидеть и читать поверхностную информацию в Интернете. Просто поинтересуйтесь, копните глубже и поймете, что подстроенных результатов просто не может быть при тотальном контроле. Сегодня невозможно ничего скрыть! И голосование, и подсчет - все снимается на видео теми же наблюдателями от разных партий и тут же выкладывается в Интернет. Даже внутри избирательной комиссии - представители как минимум четырех партий, то есть конкуренты, которые тоже контролируют друг друга.

Я посетил десять стран только в составе официальных делегаций, в том числе наблюдателем на выборах. И могу заверить: нигде, ни в одной стране ничего подобного в отношении наблюдения и наблюдателей нет!

В этом году прозрачность выборов помогут обеспечить специальные центры общественного наблюдения - такие откроют по всей стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

- От виртуального контроля перейдем к реальному, на участках. Сколько наблюдателей от Общественной палаты в этом году будет на выборах в Ленобласти?

- Мы подготовили около двух тысяч человек по всем районам. Это примерно на уровне прошлых выборов, но меньше, чем на голосовании по Конституции, потому что там не были предусмотрены наблюдатели от партий. Но сейчас дело за партиями, акцент должен быть на них. И мы видим, что они учат и готовят наблюдателей. Их будет много, и это очень хорошо и важно, что контролировать процесс будут конкуренты.

Кстати, в этом году у нас на участках, организованных в филиалах ЛГУ имени Пушкина, будет много наблюдателей из числа студентов. Причем никто из преподавателей их не науськивал, не тащил за руку, не уговаривал. Это положительная тенденция - молодежь все больше интересуется общественно-политическими процессами. Это нормальный, здоровый, позитивный интерес.

- А как наблюдателей готовят и учат?

- У нас занятие состояло из трех частей. Сначала обучающий видеофильм, затем ответы на вопросы, связанные с выборным процессом. И третья часть - ролевая игра. Мы воссоздавали атмосферу: кабинки для голосования, урны, места для наблюдателей. Разыгрывали ситуации, которые могли возникнуть, и разбирали, правильно ли действовали участники выборов в той или иной ситуации и что должен был сделать наблюдатель.

- Кстати, что и как он может сделать? На что имеет право, например, если видит нарушение?

- Полномочия у всех наблюдателей одинаковые, и их достаточно. Любой из них вправе обратиться к председателю участковой комиссии, чтобы выяснить спорный момент. Как правило, на этом этапе решается большинство проблем. Если не устраивает ответ, дальше можно обратиться с письменной жалобой в территориальную комиссию, а потом - вплоть до суда. Хотя до этого редко доходит.

Кроме того, в этом году по соглашению с избиркомом области и уполномоченным по правам человека будут созданы мобильные бригады - выездные группы юристов, специалистов, которые смогут быстро отправиться туда, откуда поступила жалоба, и помочь разобраться в ситуации.

КОНКРЕТНО

- Если нарушение заметил обычный человек, как он должен себя повести в этот момент, чтобы его зафиксировать?

- Во-первых, будет работать горячая линия, на которую можно позвонить. Вовторых, избиратель имеет право обратиться напрямую к председателю участковой комиссии. Но можно, конечно, взять наблюдателя в союзники: может, он что-то пропустил, а вы увидели. Тогда вы вместе подходите к председателю, это, конечно, будет весомее.