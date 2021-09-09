«Долина смерти» в поселке Тельмана станет мемориалом защитникам Ленинграда

На церемонию прощания с найденными павшими во время войны приезжают родственники солдат, чьи имена удалось установить.Фото:vk.com/po_sz.

ФАШИСТЫ НЕ ПРОШЛИ

4 сентября исполнилось 80 лет с момента первого боя Ижорского батальона на Тельмановском рубеже. В 1941 году на этой территории построили инженерные укрепления, доты, узлы и траншеи. По историческим справкам участвовало в этой стройке более шести тысяч мирных граждан. По сути, вместе с Ижорским батальоном - и в этом его отличительная особенность - бок о бок сражались близкие родственники, братья и сестры, родители и дети-подростки, мужья и жены. Все эти сооружения стали частью внешнего пояса оборонительных укреплений вокруг Ленинграда. Задача была - затруднить немцам путь к городу. И войска фашистов пройти не смогли. Однако наших солдат погибало так много, что противотанковый ров с течением войны превратился в подобие братской могилы. Его прозвали «долиной смерти», потому что он был завален трупами до самого верха.

«НЕ ДАВАЛИ ПРОВЕСТИ ЭКСГУМАЦИЮ, УГРОЖАЛИ»

В послевоенные годы и до недавнего времени всю территорию занимал совхоз имени Тельмана. Поисковики, знавшие о кровопролитных боях в этих местах, заключили с совхозом соглашение о сотрудничестве. Вне посевной и уборочной поры они могли заниматься своей работой - искали непогребенные останки. Но в 2017 году собственник сменился. Участки земли стали принадлежать разным юридическим и физическим лицам. Одна из фирм, развернув стройку, тяжелой техникой разворотила одну из братских могил.

- У нас произошел конфликт с этой фирмой. Она категорически не хотела никого пускать на свою территорию. Пришлось объяснить, что на этой земле находится огромное количество как непогребенных погибших солдат, так и утраченных воинских захоронений, - рассказал глава департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский. - Нам не давали провести эксгумацию, угрожали. Было даже заведено уголовное дело, потому что крупные фрагменты тел куда-то вывезли. Все шесть гектаров земли, где фирма вела работы, были усыпаны мелкими фрагментами человеческих тел, солдатского снаряжения и взрывоопасных предметов. Один из руководителей компании был задержан следственными органами, и мы наконец смогли войти на поле. В работах принимали участие поисковики со всей страны. Были найдены останки 76 человек. Судьба 11 красноармейцев установлена по смертным медальонам, документы двоих находятся на экспертизе. Останки еще двоих военнослужащих отправлены для захоронения на родину. Собственники пытаются с нами бороться, пишут жалобы о нарушении прав частной собственности. Да, но есть же законы человеческие. Нужно просто понимать, что тех, кто лежит на полях сражений, до сих пор ждут. Сестры, братья, дети, внуки есть у многих.

Ижорский батальон. Архивный кадр 1941 года.Фото:vk.com/leningradregpoisk.

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ - ОСОБАЯ НАХОДКА

По словам Мачинского, этим летом завершить работы не удалось из-за ужасной жары. Но пятьсот метров противотанкового рва всетаки обследовать успели. Он действительно наполнен трупами до самого верха. Следующей весной в апреле работу планируют возобновить. Проведут на этом месте межрегиональную поисковую экспедицию «Ленинградский фронт».

- Ситуация, которая произошла в поселке Тельмана, исключительная. Обычно люди идут навстречу, - рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. - Эта территория находилась в зоне боевых действий четыре года, и там, конечно, производились воинские захоронения. У нас уже есть подтвержденные архивные документы и схемы захоронений. Понятно, что там очень большое количество останков солдат, в том числе там лежат бойцы, пропавшие без вести. Во время поисковых работ в этом году такие были. Для нас они особая находка, потому что эти воины до сих пор государством не защищены и государство не знает, стали они предателями, сбежали или были героями. Все, кто пытается сопротивляться поисковикам, должны понимать, что существует Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и подобные планы согласовываются на всех уровнях. Поисковые организации всегда имеют информацию из архивов, а собственников всегда извещают о ходе работ заранее.

Глава комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой сообщил, что правительство сейчас работает над новым региональным законом, который будет регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на землях, где в годы Великой Отечественной войны велись боевые действия.

- Проводить поисковые исследования необходимо, прежде чем собственник начнет там обустраиваться. В случае обнаружения останков солдат Ленинградская область возьмет на себя расходы по их поднятию и перезахоронению. Тельмановский рубеж достоин встать в один ряд с такими известными мемориалами, как «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», чтобы о наших защитниках помнили. И мы обязательно это сделаем, - рассказал Цой.

Воинский мемориал «Урочище Липовик» в Киришском районе. Поисковики предали земле 45 боевых офицеров и солдат Красной армии.Фото: vk.com/leningradregpoisk.

КСТАТИ

Защитники Ленинграда вернутся домой

9 августа 2021 года отряд «Рейд 2.0 поисковое и реконструкторское движение» работал в Кировском районе Ленинградской области. Были обнаружены останки Потапова Василия Алексеевича 1909 года рождения. Тракторист, бригадир Кротовской машиннотракторной станции. Уроженец села Большая Малышевка Куйбышевского района. Награжден орденом «Знак Почета» № 100 Постановлением Президиума ЦИК СССР от 30 декабря 1935 года «За трудовой героизм и успехи в деле поднятия урожайности». На сегодняшний день уже найдены внуки и племянница солдата.

Несколько дней назад, 29 августа 2021 года, поисковый отряд «Имени Евгения Ковалева» недалеко от поселка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области обнаружил останки рядового Красной армии Илларионова Ивана Ивановича 1907 года рождения. Уроженец деревни Елань-Чишма Башкирской АССР. При погибшем был смертный медальон с нестандартным вкладышем, по которому удалось установить имя. Уже найдены родственники, и скоро солдат вернется домой и обретет покой на родной земле.

В Кировском районе были обнаружены останки рядового Потапова Василия Алексеевича 1909 года рождения. Уже найдены родственники солдата. Фото: vk.com/leningradregpoisk.

Каждый год 2 сентября воинский мемориал «Урочище Липовик» в Киришском районе Ленинградской области пополняется павшими времен Великой Отечественной войны. Здесь проводится торжественная церемония захоронения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами. В этом году земле предали 45 боевых офицеров и солдат Красной армии. Нашли лишь 13 смертных медальонов. На церемонию прощания приехали родственники 9 солдат, чьи имена удалось установить.