«Человек и машина»: Как ленинградцы с помощью новых технологий улучшают жизнь себе и окружающим

Такие «мозговые центры» разбросаны по всей стране. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня за советом можно обратиться к умной машине. Как сварить макароны? Как починить кран? Достаточно нажать пару раз на экран смартфона, и тут же высветятся тысячи инструкций. Но что делать, если Всемирная сеть не в силах решить проблему? Что делать, если на стене дома появилась трещина? Куда жаловаться, если яма перед подъездом превращается в мини-озеро после дождя? Поисковик подскажет не всегда.

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ

Но решить проблему можно. Сообща. Вернее, вместе. Достаточно зайти на сервис «Госуслуги.Решаем вместе». Оставляешь заявку, и письмо улетает в Центр управления регионом, а оттуда отправляется в соответствующее ведомство. Только за жаркое лето 2021 года сотрудники ЦУР помогли жителям Ленобласти решить 43 тысячи вопросов. Работают в центре не роботы, а люди, которые, кстати, тоже пользуются сервисом. Что может лучше говорить об эффективности системы?

- Мы не просто активно призываем жителей региона пользоваться системой обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе», но и сами используем ее возможности, - рассказывает руководитель Центра управления регионом Ленинградской области Екатерина Путронен. - Так, еще в июне я заметила несанкционированную свалку на обочине дороги, ведущей из Всеволожска к Рябовскому шоссе, и направила заявку на ее устранение.

Свалку не просто убрали, но и огородили территорию. Однако нечистые на руку мусорщики начали сваливать хлам на другой стороне дороги. Но Екатерина не отчаивается. В конце концов это опыт. Опыт, который будет работать на благо всего региона, благодаря которому ситуацию удастся предотвратить в следующий раз.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

А опыта много, причем опыта работы в самых экстремальных ситуациях. Например, в условиях бушующей пандемии. Даже этим летом многие жители Петербурга и области путались, где можно поставить прививку? Можно ли пойти в поликлинику в другом районе? Да и есть ли пункт вакцинации в ближайшем торговом центре? Сотрудникам ЦУР поступило 26,5 тысячи обращений, но они не растерялись. Даже нашли соратника в этой нелегкой борьбе, фронт которой проходил в том числе и по цифровому полю. Скооперировались с сервисом 2ГИС - онлайн-картами, после чего адреса пунктов вакцинации появились в приложении.

Центр не обходил вниманием и более насущные вопросы. С 1 сентября 2020 года все младшеклассники могут бесплатно обедать в школьных столовых. Мамы волнуются: кто будет следить за качеством питания? Продолжится ли практика «Ленинградский ревизорро», которая позволяла родителям самим контролировать, что едят их дети? Благодаря ЦУР ответ на этот вопрос - да.

- Мы направили аналитику коллегам в комитет общего и профессионального образования. Результат - принято решение о продлении проекта, - продолжает Екатерина Путронен. - При этом родительские заявки на инспекцию школьных столовых принимаются через официальное сообщество регионального ЦУР в ВКонтакте.

Словом, через центр ежедневно проходят тысячи проблем. Но залог успеха, залог решения этих проблем - люди. И не только те, что работают в ЦУР.

- Очень важно, чтобы как можно больше людей сообщало об окружающих их проблемах, - подчеркивает Екатерина. - У нас есть примеры, когда, решив один вопрос, жители начинают системно искать и сообщать о проблемах населенного пункта. Это касается как городов, так и деревень. Совместными усилиями мы делаем окружающий мир лучше.

Родительские заявки на инспекцию школьных столовых принимаются через официальное сообщество регионального ЦУР в ВКонтакте. Фото предоставлено ЦУР.

«ОТ ТАЙГИ ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ»

Такие «мозговые центры» разбросаны по всей стране. Они словно спинной мозг - собирают сигналы даже с самых отдаленных уголков региона. А потом дают «разряд» - рекомендации местным властям, над чем нужно поработать, какие темы требуют особого внимания. Причем часто разряд получается по-настоящему молниеносным.

- Время неспешных ответов в течение 30 дней, к которому некоторые привыкли, давно ушло в прошлое, - рассказывает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Современные технологии общения требуют от всех нас оперативной работы, умения быстро реагировать на ситуацию и вести постоянный диалог с людьми.

Уникальным опытом делились и на Восточном экономическом форуме. На мероприятии заместитель генерального директора АНО «Диалог» Кирилл Истомин рассказал, что уже в 2022 году в регионах половина управленческих решений будет приниматься на основе данных ЦУР.

- Центр управления регионом позволяет каждому неравнодушному гражданину не просто рассказать о проблеме, решить наболевший вопрос, но и приложить руку к выработке системного решения, которое позволит разобраться с аналогичными проблемами по всей стране. Мы видим, что есть ряд вопросов, которые волнуют жителей не только Ленинградской области, но и всей страны. И чем больше информации у нас будет, чем активнее мы будем рассказывать о существующих проблемах, тем быстрее и качественнее будут вырабатываться системные решения, тем выше будет уровень жизни, - заключила Екатерина Путронен.