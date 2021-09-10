Вьетнамцы просят покрыть позолотой будущий памятник Хо Ши Мину в Петербурге

Проект, который на днях представили на заседании Градостроительного совета, вызывает много вопросов. Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербург уже не одно десятилетие сотрудничает с Вьетнамом по различным вопросам. В целом это партнерство можно назвать успешным. Вот и решили в Северной столице дружбу эту увековечить и поставить в Выборгском районе города памятник Хо Ши Мину - и первому президенту социалистического Вьетнама. Да крутая дата на носу. В 2023 году исполняется ровно сто лет с того дня, как вьетнамский коммунист и революционер Хо Ши Мин прибыл в Петроград.

Памятник должен появиться на пересечении проспекта Просвещения с улицей Хошимина, названной, так, кстати, не в честь президента, а города, носящего имя политика. Предложение об установке монумента впервые прозвучало пару лет назад, а церемонию закладки первого камня провели в еще прошлом году. Однако до недавних пор концепция памятника оставалась загадкой.

Проект, который на днях представили на заседании Градостроительного совета, вызывает много вопросов. Причем не только у экспертов, которые принимали участие в обсуждении, но и многих петербуржцев.

Первое, что бросается в глаза это цвет - монументу собираются придать блестящий золотой окрас. Тут сразу почему-то хочется провести параллель с изваяниями Будды, которые не очень-то вяжутся с образом аскетичного революционера с книгой в руке. Однако цветовой вариант пока еще не окончателен. Покрытие под - золото, как уверяют авторы проекта Анатолий и Лилия Черновы - это пожелание вьетнамской стороны, которое пока еще обсуждается.

Памятник с массивным постаментом, который по размеру чуть больше скульптуры, будет высоту около четырех метров. Под пьедесталом планируют выложить гранитную тропу с возвышениями - она должна символизировать жизненный путь революционера. Лицевая сторона будет символически ориентирована на восток. Пространство вокруг хотят украсить флагами России и Вьетнама.

- Окончательные итоги заседания подведут через неделю. Тогда можно будет точно сказать прошел ли этот проект обсуждение или его придется дорабатывать, - отметили в КГА.

Судя по комментариям в нескольких районных пабликах, подавляющее большинство жителей выступают против этого монумента: не нравятся цвет или композиции, а некоторые негативно оценивают тот след в истории, который оставил Хо Ши Мин. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые петербуржцы памятник все же похвалили, но таких можно пересчитать по пальцам одной руки.

КОМПЕТЕНТНО:

Архитектурный критик Мария Элькина: «Это такая номенклатурная вещь»

- Петербургская дискуссия о позолоте, конечно, смешна. Потому что в самом цвете нет ничего плохого и катастрофического. Главный минус - это то что памятник старомоден в плохом смысле этого слова. В отношении между жителями России и Вьетнама можно было бы найти что-то более интересное, чем статуя Хо Ши Мина. Обе стороны могли бы придумать совместный проект, который говорил бы с петербуржцами на языке современности. Еще 50 лет назад подобный паля бы считался весьма консервативным, поэтому мне сложно представить, как такой монумент может появиться в Петербурге в наши дни.