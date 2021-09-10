Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды10 сентября 2021 15:36

Вьетнамцы просят покрыть позолотой будущий памятник Хо Ши Мину в Петербурге

Местные жители выступают против такого решения, с ними солидарны эксперты
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проект, который на днях представили на заседании Градостроительного совета, вызывает много вопросов.

Проект, который на днях представили на заседании Градостроительного совета, вызывает много вопросов.

Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербург уже не одно десятилетие сотрудничает с Вьетнамом по различным вопросам. В целом это партнерство можно назвать успешным. Вот и решили в Северной столице дружбу эту увековечить и поставить в Выборгском районе города памятник Хо Ши Мину - и первому президенту социалистического Вьетнама. Да крутая дата на носу. В 2023 году исполняется ровно сто лет с того дня, как вьетнамский коммунист и революционер Хо Ши Мин прибыл в Петроград.

Памятник должен появиться на пересечении проспекта Просвещения с улицей Хошимина, названной, так, кстати, не в честь президента, а города, носящего имя политика. Предложение об установке монумента впервые прозвучало пару лет назад, а церемонию закладки первого камня провели в еще прошлом году. Однако до недавних пор концепция памятника оставалась загадкой.

Проект, который на днях представили на заседании Градостроительного совета, вызывает много вопросов. Причем не только у экспертов, которые принимали участие в обсуждении, но и многих петербуржцев.

Первое, что бросается в глаза это цвет - монументу собираются придать блестящий золотой окрас. Тут сразу почему-то хочется провести параллель с изваяниями Будды, которые не очень-то вяжутся с образом аскетичного революционера с книгой в руке. Однако цветовой вариант пока еще не окончателен. Покрытие под - золото, как уверяют авторы проекта Анатолий и Лилия Черновы - это пожелание вьетнамской стороны, которое пока еще обсуждается.

Памятник с массивным постаментом, который по размеру чуть больше скульптуры, будет высоту около четырех метров. Под пьедесталом планируют выложить гранитную тропу с возвышениями - она должна символизировать жизненный путь революционера. Лицевая сторона будет символически ориентирована на восток. Пространство вокруг хотят украсить флагами России и Вьетнама.

- Окончательные итоги заседания подведут через неделю. Тогда можно будет точно сказать прошел ли этот проект обсуждение или его придется дорабатывать, - отметили в КГА.

Судя по комментариям в нескольких районных пабликах, подавляющее большинство жителей выступают против этого монумента: не нравятся цвет или композиции, а некоторые негативно оценивают тот след в истории, который оставил Хо Ши Мин. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые петербуржцы памятник все же похвалили, но таких можно пересчитать по пальцам одной руки.

КОМПЕТЕНТНО:

Архитектурный критик Мария Элькина: «Это такая номенклатурная вещь»

- Петербургская дискуссия о позолоте, конечно, смешна. Потому что в самом цвете нет ничего плохого и катастрофического. Главный минус - это то что памятник старомоден в плохом смысле этого слова. В отношении между жителями России и Вьетнама можно было бы найти что-то более интересное, чем статуя Хо Ши Мина. Обе стороны могли бы придумать совместный проект, который говорил бы с петербуржцами на языке современности. Еще 50 лет назад подобный паля бы считался весьма консервативным, поэтому мне сложно представить, как такой монумент может появиться в Петербурге в наши дни.

КультураКультура: изобразительное искусство