Премьера Петербургского просветительского проекта балет-гала «Школа русского балета». Фото предоставлены пресс-службой Филармонии.

Юные выпускники российских Школ классического балета и прославленной Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой встретятся на одной театральной сцене уже как профессиональные артисты. Вместе с интернациональной командой талантливых выпускников в программе принимают участие ведущие солисты и педагоги, работающие в Мариинском и других театрах — также выпускники Академии.

Оказавшись по окончании обучения в труппе даже одного театра, ребятам далеко не всегда выпадает шанс продолжить выступления снова вместе, тем более сольно. Уникальный проект предоставляет возможность юным артистам быть замеченными на профессиональной сцене в сольных дебютных выступлениях балетмейстерами, педагогами, репетиторами и солистами Театра. А также встретиться вновь, но уже в новом статусе, со своей армией поклонников, пристрастно наблюдающей за успехами ребят со школы, представленной в динамике своего развития.

И самое важное — будет продолжена сольная сценическая практика и её усовершенствование на театральной сцене вместе с ведущими солистами и педагогами театра.

Премьера проекта не случайно состоится на сцене Театра Государственного Эрмитажа. На месте нынешнего Эрмитажного театра в 1738 году по Указу императрицы Анны Иоановны была открыта «Танцо вальная Ея Императорского Величества школа». В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца Петра Первого французский танцмейстер Жан-Батист Ланде начал учение двенадцати детей дворцовых служащих. В России появился свой балет! И с этой же даты ведёт отсчёт первая в России и одна из старейших профессиональных школ мира — Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой. На сцене Эрмитажного театра проходили самые первые репетиции Русского балета Сергея Дягилева…

В течение всего сезона уникальная сцена Театра Государственного Эрмитажа гостеприимно принимает учащихся Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой: начиная от праздника первоклассников «Первый выход на сцену» и до выпускных спектаклей. Эта особая в истории Русского балета сцена хорошо знакома выпускникам Академии этого года, правда, впервые вступающим на неё уже не как ученики школы, а в новом для себя качестве профессиональных артистов.

Репетиции проходят под руководством художественного руководителя проекта, выпускницы, а ныне педагога Академии, прима-балерины Мариинского театра, народной артистки России Юлии Махалиной и режиссёра гала-концерта — приглашённого солиста и педагога-репетитора Мариинского театра, заслуженного артиста России Данилы Корсунцева.

В истории театра зарождается добрая традиция своеобразного «вечера встречи выпускников на театральной сцене» Школ классического балета и Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой — только что приглашённых в Мариинский и другие театры, или уже ставших ведущими солистами и педагогами театра. Это выступление даёт профессиональную поддержку юным артистам из разных стран и старт первому в их жизни театральному сезону, который они запомнят, без преувеличения, на всю жизнь!

В гала-концерте представлены фрагменты из балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Сильфида», «Раймонда», «Лауренсия», «Коппелия», «Корсар», «Жизель» и других.

Когда: 11 сентября, 19.00

Где: Эрмитажный театр