Писатель Александр Цыпкин об антиваксерах: «Есть люди, которые этим пользуются»

Александр Цыпкин побывал в открытой стадии радио "Комсомольская правда"

Кто управляет волной недовольства против прививки от коронавируса и откуда взялись антиваксеры. Об этом на форуме Baltic PR Weekend в открытой студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге мы поговорили с писателем и экспертом по стратегическим коммуникациям Александром Цыпкиным.

- Почему сейчас так актуально движение антиваксеров?

- Нельзя заставлять людей. Вообще в движении антипривиовчников я как пиарщик вижу следы координации. Есть люди, которые этим пользуются. Я верю, что большое количество людей опасались прививок, потому что информационная кампания была проведена криво. Да и в целом у нас отношение к прививкам недоверчивое. Но есть те, кому невыгодно, чтобы люди прививались.

- А кому это может быть выгодно?

- Возьмем западную фармацевтику, например. Им выгодно, если люди не будут прививаться российской вакциной. Затем людям, которые всерьез играют на бирже. Ведь каждый локдаун и случается резкое падение акции ряда компании. А те, кто двигает политической повестку или занимается гомеопатии, у них там свой рынок. Также я найду людей, которым прививки выгодны.

- Обязательная вакцинная нужна?

- Пусть это решает государство. Безусловно безальтернативную вакцинацию проводить нельзя. Есть же люди, которым противопоказана прививка. Я думаю, если завтра появится новая болезнь, которая на сто процентов убивает зараженного, то все на сто процентов выступят за прививку. У нас сейчас нет четкой информационной картины. Но пока мы не сделаем прививку для большинства населения, у нас будет такая ситуация.

- Если все-таки государство возьмет и введет обязательную вакцинацию после выборов?

- Это возможно, если четвертая волна будет настолько серьезной, что у нас встанет экономика. Не понимаю, почему это не убеждает людей. В июне у нас умерло от ковида почти 50 тысяч человек. Вся война в Афганистане 15 тысяч. А представьте, сколько еще лечат? Возможно, оттягивают из-за выборов строгие меры. Ведь до сих пор никто ничего не знает, а я далек от диванных советов. Поэтому я доверяю тем людям, которые принимают эти решения. А делать прививку или не делать, каждый принимает свое решение по этом поводу.