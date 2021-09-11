«По маске встречают, по температуре провожают»: Петербургский лингвист составил словарь ковидных антипословиц

Ученый из Северной столицы придумал словарь ковидных антипословиц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Профессор СПбГУ Валерий Мокиенко вместе со своим коллегой - профессором Грайфсвальдского университета Харри Вальтером создали «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок». Их работа вошла в академический «Словарь русского языка коронавирусной эпохи», подготовленный Институтом лингвистических исследований РАН. Об этом рассказали в пресс-службе СПБГУ в субботу, 11 сентября.

Как отмечают в университете, ученые исследовали, как эпоха пандемии коронавируса находит свое отражение в русском языке. Источниками были различные интернет-СМИ и публикации в блогах. Результатом этой работы и стало необычное, но весьма актуальное издание.

Вот так выглядит «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок». Фото: скриншот «Словаря русских ковидных антипословиц-карантинок»

Среди тех антипословиц, которые вошли в словарь, есть такие: «одна голова хорошо, а две - не менее полутора метров друг от друга», «дружба дружбой, а полтора метра врозь», «по маске встречают, по температуре провожают», «один в поле не болен», «не имей сто рублей, а имей антисептик».

- Важно понимать, что никакие ковидные пословицы просто так не появляются: они рождаются по моделям уже известных нам пословиц, используют их смысл, находя в нем объект для шуток или опровержения вечной мудрости, - обращает внимание Валерий Мокиенко. - Антипословицы потому и вызывают смех, что каждый носитель языка знает первоисточник и сравнивает шутливый вариант с ним. Можно сказать, что такие антипословицы - это картина ковидного мира в зеркале русского языка.