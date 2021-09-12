А был ли Ленин: В Петербурге хотели показать частицу «мощей» вождя революции

В Петербурге хотели показать частицу «мощей» Ленина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока десятилетиями идет спор, нужно ли захоронить тело Ленина, в Петербург привезли «мощи» вождя. Во всяком случае, на улицах города была замечена маршрутка с надписью «Передвижной мавзолей» и, по сообщению некоторых СМИ, внутри находилось не что иное, как частица Владимира Ильича. Удивительное дело, но ни в одном из городских пабликов в соцсетях, где петербуржцы публикуют даже фото новорожденных уточек в ближайшем пруду, о странном рейсе никто ничего не написал. Словно его и не было. Владельцы «экспоната», по сообщению СМИ, называли себя представителями «народа». Мощи же, по их заявлению, попали к ним от некого сотрудника НИИ, который в свое время занимался мумификацией телa Ленина. На это у историков есть свое мнение.

– Бальзамирование Владимира Ильича Ленина проходило под строжайшим контролем. Никто бы не посмел оставить себе частицу, как вы говорите, «мощей». Сталин бы просто не позволил это сделать, – заявил «КП-Петербург» директор Историко-мемориального музея «Смольный» Николай Третьяков. – То, что вы говорите, это что-то невероятное. Сколько времени я занимаюсь историей Ленина, впервые о таком слышу. Прошло столько лет, явно эта история была бы уже известна. А не так, что в 21 году 21 века об этом впервые заявляется. Я считаю, это невозможно.

Точно также отреагировали на сообщение о «мощах» Ленина и в самом Мавзолее.

– Впервые слышим, считаем, что это невозможно, – несколько опешили в комендатуре Мавзолея в разговоре с «КП-Петербург».

Возить «мощи» Ленина организаторы собирались чуть ли не по всему Петербургу и Ленинградской области в течение нескольких дней. Однако после внезапного появления маршрутка так же внезапно она исчезла и больше на улицах ни города, ни области замечена не была. Что же за часть тела вождя революции планировали показать миру – тоже не ясно. По сообщению немногочисленных очевидцев, она больше была похожа на имбирь в банке. К слову, в эти дни в Петербурге с рабочим визитом был Геннадий Зюганов. И одна из версий происхождения странной акции – провокация.

– Вы бывали в Мавзолее? Там тело Ленина, оно охраняется государством, почитается людьми. О чем еще можно говорить? О каких частицах «мощей»? – отметил в разговоре с «КП-Петербург» руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко. – Если это и была провокация, то никто ничего не видел. Я лично не заметил, Геннадий Андреевич тем более не видел – он общался с людьми, был на крейсере «Аврора».