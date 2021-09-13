В Год науки и технологий компания «ЕвроХим» открыл научно-исследовательский лабораторный центр. Фото предоставлено пресс-службой компании «ЕвроХим».

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – один из крупнейших производителей удобрений в мире. В этом году компании исполнилось 20 лет. И в год своего юбилея «ЕвроХим» запускает в работу Лабораторный центр – для проведения технологических и физико-химических исследований. Лаборатория стоимостью 170 миллионов рублей позволит реализовывать крупнейшие инвестиционные проекты.

СТАРТ ДАН

Открытие Центра прошло на территории Санкт-Петербургского государственного университета. Собрались не только представители образовательного учреждения и компании «ЕвроХим» – в зале были студенты и молодые специалисты-химики из других стран. Ведь именно сегодня завершается XII Международная конференция молодых ученых по химии Mendeleev-2021.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин приветствовал участников и гостей конференции, отметив в своём обращении важность создания Лабораторного центра:

– Новое, современно оснащённое научно-исследовательское учреждение обладает широким набором высоких компетенций по проектному и научному сопровождению российских горнодобывающих и обогатительных предприятий, особенно в области разведки, добычи и обогащения калийного и фосфатного сырья. Новый научно-исследовательский Лабораторный центр сможет обеспечить реализацию крупнейших инвестиционных проектов российской химической промышленности.

Здесь же, на конференции, ООО «ЕвроХим-Проект» и Санкт-Петербургский госуниверситет подписали договор о сотрудничестве, положив официальное начало совместной плодотворной работе.

В преддверии успешного сотрудничества и будущих открытий директор института химии Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Балова передала организации «ЕвроХим-Проект» ценный и значимый подарок – шариковый дефлегматор конца 19 – начала 20 веков.

Когда-то дефлегматор использовался для разделения кипящих фракций органических смесей. А в наше время это – символ исторической преемственности отечественных научных химических исследований.

– Открытие Лабораторного центра – очень знаковое, поскольку мы впервые начинаем такое сотрудничество с компанией, которая работает в реальном бизнесе, – взяла слово Ирина Балова. – И мы хотим, чтобы наши научные исследования, то, чему мы учим наших студентов и аспирантов, приносило пользу. Мы хотим, чтобы результатами исследований были не только научные статьи, но и наукоёмкие продукты, которые мы сможем производить вместе.

– Я уверен, что результаты, полученные при выполнении научно-исследовательских работ нового Лабораторного центра нашей компании, улучшат производственную деятельность обогатительных предприятий «ЕвроХима», – поддержал заместитель главы Дивизиона управления крупными проектами «ЕвроХима» Алексей Вертягин. – Они позволят получить информацию для разработки технических решений, направленных на обеспечение безопасной работы существующих рудников, минимизацию образования отходов производства и их безопасную утилизацию.

ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО…

Научно-исследовательский лабораторный центр разделён на 3 лаборатории – технологическая, химико-аналитическая и физико-механических свойств горных пород. Центр нужен, чтобы осуществлять научное сопровождение и проектирование горнорудных предприятий компании «ЕвроХим», обеспечивать проведение необходимых прикладных исследований, разрабатывать исходные данные и проектировать предприятия по добыче и переработке калийных и фосфатных руд.

– Для компании «ЕвроХим» главное – безопасность, эффективность и устойчивое развитие, – поделился Алексей Вертягин. – А наш Центр – это научная база для создания новых продуктов, улучшая их качества и создавая всё новую продукцию. Исследования позволят нам использовать правильный метод добычи калия и извлечения его из руды. А это, в свою очередь приведёт к ещё более качественной, энергосберегающей и экологичной работе наших предприятий. Ещё один важный момент – сегодня по всему миру требуются комплексные удобрения. И анализ химических процессов в Лаборатории даст возможность подобрать необходимые сочетания калия с различными добавками.

…И КАЧЕСТВЕННОГО НАСТОЯЩЕГО

Компания «ЕвроХим» занимается разведкой, добычей, обогащением и получением минеральных удобрений на базе Ковдорского горно-обогатительного комбината в Мурманской области, Усольского калийного комбината в Пермском крае, Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области и предприятия «ЕвроХим-СаратовКалий» в Саратовской области.

– Любая успешно развивающаяся компания вкладывает деньги в развитие науки, технологий, – продолжил Алексей Вертягин. – Мы сегодня создаём объединённый проектный институт, который будет заниматься удобрениями калийными, фосфатными и азотными. Это база для дальнейших инвестиций и развития. Наша продукция соответствует всем мировым стандартам. Более того, Лаборатория позволяет нам решать ещё две важные задачи – это максимальное использование всех частей содержания калия в руде и безопасная утилизация отходов.

В Ленинградской области компания «ЕвроХим» представлена такими предприятиями, как ПГ «Фосфорит» – производство минеральных удобрений, «ЕвроХим-Северо-Запад» – производство аммиака, открытое в рамках ПМЭФ в 2019 году с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

1 сентября 2021 года губернатор дал официальный старт строительству еще двух предприятий «ЕвроХима» в Кингисеппском районе для производства аммиака и карбамида.