Многодетная мать сажала на цепь маленьких детей, чтобы экономить на еде и посылать деньги зэку в СИЗО

Женщина подозревается в истязании детей Фото: СОЦСЕТИ

30-летняя Оксана – многодетная мать одиночка. Женщина одна воспитывала 8-летнего сына, а также, 6-летнюю и 1,5-годовалую дочек. Все удивлялись, как женщина справляется без поддержки и одна тянет троих детей. Но при этом умилялись – на странице Оксаны улыбающиеся дети в обнимку с мамой, подписи: «Люблю». Никто и предположить не мог, что за всем этим скрывалась настоящая пыточная для детей. Брат с сестрой жили как настоящие дети-маугли: в антисанитарии, почти без еды и на цепи в коридоре.

«С ВИДУ ОНА ОБОЖАЛА СВОИХ ДЕТЕЙ»

Все дети Оксаны записаны только на нее. Как говорят силовики, в графе отец стоит прочерк. Но «КП-Петербург» нашла подруг женщины, которые помнят отца малышей. По их словам, уже тогда они понимали, что малышей ждет несладкое будущее.

- Оксана сама из неблагополучной семью, жила с матерью и отчимом, - рассказала «КП-Петербург» знакомая Оксаны Венера. – Она раньше работала у нас парикмахером. И к ней часто на работу заходил ее ухажер. Он вел себя довольно агрессивно, как тиран. Это был такой «альфа», прибандиченный. Ничего хорошего ей с ним не светило. Мы все ей говорили об этом, хотели, чтобы она одумалась. Но ей все это нравилось, устраивали такие отношения. Она довольно легкомысленно себя вела.

Такие фото женщина публиковала в своих соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

После рождения первого ребенка Оксана уволилась с работы. Но поначалу поддерживала связь с подругами.

- Она довольно быстро нарожала детей, - продолжает Венера. – Вскоре мы узнали, что она вновь беременна. В то время она уже не работала. Как-то позвонила нам, пожаловалась, что денег катастрофически не хватает. Пыталась у нас одолжить, но мы не дали, потому что решили, что она не вернет.

Но сама Оксана не отчаивалась и делала вид, что в семье у нее все прекрасно.

«МАМА ДЕРЖИТ НАС НА ЦЕПИ И НЕ ДАЕТ ЕДУ»

Педагоги в школе старшего сына Оксаны стали замечать, что он сильно изменился в последнее время, стал пуганным. Они и решили поговорить с ним, узнать, что происходит дома. Тогда мальчик и признался, что мать в последнее время обращается с ними, как с животными. Оказалось, что женщина время почти не работает, живя на детские пособия. При этом кормила на детские деньги она только себя одну.

В соцсетях женщина создавала вид любящей матери Фото: СОЦСЕТИ

- Мама избивала нас руками и деревянной палкой, когда ей что-то не нравилось, - рассказали на опросе дети. – Она нас очень мало кормила, поэтому мы дожидались, чтобы она уснула. Ночью пробирались к холодильнику. Из-за этого она и стала нас сажать на цепь, чтобы мы не ели…

Когда же нагрянувшие силовики и органы ПДН оказались у нее дома в квартире на проспекте Энергетиков, они застали там полнейшую антисанитарию – грязь и животных (кошки и собаки), за которыми никто не убирал. Вокруг бегали тараканы. Сами дети были голодные. Однако Оксана, судя по всему, вины за собой не чувствовала. Следователям она заявила, что цепь и побои – это ее меры воспитания…

«ЭКОНОМИЛА НА ДЕТЯХ, ЧТОБЫ КОРМИТЬ ЗЭКА»

Что же касается отца детей, Оксана заявила, что она воспитывает детей одна. Однако, судя по ее последним сообщениям в соцсетях, она ждала отца детей из СИЗО. И деньги тратила именно для того, чтобы прокормить его, а не своих детей. Оксана написала несколько постов в группе «СИЗО Кресты»

- Скажите, пожалуйста. Работает ли магазин в СИЗО, можно ли сделать заказ через интернет? И что у вас с сигаретами? – беспокоилась женщина, оплачивая продукты для арестанта.

Сейчас мать арестована Фото: СОЦСЕТИ

Из СИЗО она его так и не дождалась, его осудили за нападение на знакомого. Сейчас на Оксану уже на саму возбудили уголовное дело. Теперь и она находится в СИЗО.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», - рассказывают в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. - Женщина задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в вид заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Самих же детей уже изъяли из семьи и поместили в больницу.

- Дети переданы в социально-реабилитационный центр, откуда госпитализированы в медицинское учреждении, - сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту недопустимых методов воспитания. В настоящее время прокуратура изучает условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также проверяет деятельность органов профилактики, призванных выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Сейчас к делу подключилась уже и уполномоченный по правам ребенка, который вместе с опекой будет решать, где дальше будут жить дети.

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