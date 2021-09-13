Связи 5G в России пока нет, хотя операторы готовы

Компания Tele2 встретилась с журналистами и блогерами на онлайн-конференции.Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

В первых числах сентября компания Tele2 провела масштабную пресс-конференцию. Онлайн-встреча получилась легкой и непринужденной – отчасти благодаря короткометражному фильму из сериала «Служба поддержки». Компания Tele2 сняла серию киноновелл по мотивам звонков абонентов – это реальные ситуации, которые случались в службе поддержки.

Наши станции готовы

Один из первых вопросов на встрече – о технологии 5G. По словам генерального директора Tele2 Андрея Патоки, компания анализирует и пилотирует эту технологию и ждет, когда российский регулятор создаст основу для ее развития – частоты.

– Сегодня диапазон частот, необходимых для 5G, в России закрыт. Но потребление мобильного интернета растет, нужно обслуживать все больше абонентов – поэтому использование технологии 5G не за горами, – уверен Андрей Патока.

– Все новые базовые станции готовы к эксплуатации 5G. Сейчас нас сдерживают регуляторные и экономические ограничения. Никаких технологических проблем нет, – подчеркнул директор макрорегиона «Северо-Запад» Сергей Тимошин.

Гендиректор Tele2 поделился планами развития компании. Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Конкурентное преимущество

Выгода в выборе оператора Tele2 – это уникальные продукты, которые позволяют абонентам эффективно использовать вложенные средства: переносить остатки на следующие периоды, обменивать и даже продавать их на «Маркете Tele2».

– В Санкт-Петербурге сейчас проходит акция «Убедитесь в качестве связи – или мы вернем деньги», – рассказал Сергей Тимошин. – Перед запуском мы сначала убедились в качестве собственного продукта. Ведь новые клиенты рассчитывают на связь как минимум не хуже предыдущей. Эта акция – вызов для нас, – признает Сергей. – И пока ни один клиент не потребовал назад свои деньги. Значит, мы правильно оценили продукт в Санкт-Петербурге.

Во время пандемии популярной услугой стало подключение онлайн. Tele2 отреагировал быстро: доставлял SIM-карты на дом и первым из российских операторов предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью приложения «Госключ».

Гендиректор оператора Андрей Патока и директор макрорегиона «Северо-Запад» Сергей Тимошин обстоятельно отвечали на все вопросы. Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Нет «белым зонам» на трассе

Tele2 планомерно сокращает количество «белых зон», где отсутствует мобильная связь, в том числе на трассах.

– В этом году, когда государство распределяло частоты для операторов сотовой связи, это распределение проходило с обременением, в том числе, речь шла о покрытии федеральных дорог, – поделился генеральный директор сотового оператора. – Так что теперь это не просто часть бизнес-плана, а обязанность для нас и наших партнеров. Не везде есть доступ к электроэнергии, тяжело разместить оборудование, но в рамках реализации государственной программы надеемся, что помощь будет оказана быстрее.

Важный вопрос – о борьбе с мобильным мошенничеством

– Мы находимся в постоянной связи с банками и правоохранительными органами. Это важная часть нашей работы, – пояснил Патока. – Мы действуем и в рамках требований, которые предъявляет закон, и в рамках наших собственных инициатив.

Например, оператор предлагает воспользоваться услугой «Дети онлайн», которая позволяет мониторить геопозицию ребенка, защитить от подписок, обеспечить связь при отсутствии средств на балансе, дать доступ к образовательному контенту и оградить от нежелательного. Важно, что с новой услугой любой обычный тариф может стать детским.

Вопросы задавали самые разные – сколько жителей в последнем подключённом населённом пункте и когда уже запустят 5G. Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Не просто оператор

Сегодня мобильный оператор активно наращивает абонентскую базу. Консолидация бренда Tele2 с «Ростелекомом» привела к расширению возможностей создания современных сервисов для клиентов.

– Tele2 успешно развивается на базе стратегии «Другие правила», – сказал Андрей Патока. – Мы работаем над тем, чтобы мобильная связь была незаметным, удобным и выгодным атрибутом. И уже три года подряд мы являемся самым быстрорастущим оператором в мире.

Параллельно с телеком-услугами Tele2 предлагает и другие сервисы: доступ на видеопорталы, обмен неиспользованных минут на кинофильмы, исследования на базе аналитики Big Data для органов власти и крупных компаний, скидки, акции и спецпредложения от партнеров Tele2 в рамках программы лояльности «Больше».