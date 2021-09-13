«Хотите повеселиться?»: Шестиклассник из Петербурга нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку

Петербургский школьник нашел ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку. Фото: предоставлено "КП"

Петербургский шестиклассник нашел ссылку на сайт с порнографией в учебнике по английскому языку. На одной из страниц Spotlight Student’s Book рассказывается о разновидностях идентификационных карт в Евросоюзе. Под одной из визиток указан адрес сайта, название его уже вызывает сомнение – «гей-конференция». А вот содержание может и вовсе шокировать юного читателя. Там сразу же демонстрируют порнографию и в лоб спрашивают: «Хотите повеселиться?».

- Сын сказал, что в учебнике по английскому языку есть ссылка на сайт с непристойным содержанием. Проверил. Ох уж эти пытливые детские умы, - коротко описал ситуацию родитель шестиклассника на «Пикабу».

Собственно, та самая роковая страничка. Фото: предоставлено "КП"

Как стало известно «Комсомолке», ссылка на сайт с порно есть минимум в трех изданиях учебника, за 2015, 2016 и 2020 годы. На правах анонимности одна из учительниц английского языка проверила для «КП» наличие взрослого контента в книге.

- Я реально не видела эту мелкую ссылку раньше, и она там есть – удивилась педагог в разговоре с «КП-Петербург». – Это чудо чудное, что за столько лет никто не додумался это «погуглить». Учебники выдает детям школьная библиотека. Своим коллегам-учителям английского точно сообщу о находке. Понятное дело, будем замазывать ссылку.

Учебник принадлежит московскому издательству «Просвещение», он неоднократно проходил государственную экспертизу. В издательстве отреагировали на случившееся - доступ на порносайт заблокируют с помощью Роскомнадзора.

- На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника. Мы принимаем все необходимые меры, а также приняли решение о замене данной версии учебника, - сообщили «Комсомолке» в издательстве.

Изначально на сайте содержалась информация по организации за рубежом конференции для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако вскоре контент там резко поменялся. По словам хакера Александра Варского, произошедшее, скорее всего, является обычной случайностью.

- Думаю, это стечение обстоятельств, что сайт поменялся. Вы предполагаете, что владелец сайта заметил скандал с учебником и поменял контент? Нет, это не целенаправленный розыгрыш. Это просто случайность и случайностью является, собственно, перемена контента на этом сайте. Домен международный. Я посмотрел архив сайт, он существует с 2003 года еще. Давненько. Только в 2021 он прямо часто менялся. Почему – непонятно. Часть времени этот сайт еще и несильно работал. В 2014-м – был японским. Домен от хозяина к хозяину переходил, - сообщил хакер «Комсомолке».

Не исключено, что информация о скандале скоро дойдет и до Минпросвещения РФ. А пока, видимо, учителя постараются удалить ссылку из учебников подручными средствами.