«Кататься голышом на мопеде и жечь костры». Какие необычные запреты могут ввести в метро Петербурга

В метро Петербурга введут новые запреты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный решил внести изменения в правила пользования городской подземкой. В список нарушений не только собираются добавить новые запреты, но и отредактировать существующие. Всего в документе 16 правил, и некоторые из них кажутся, мягко говоря, довольно необычными.

ФОТОСЪЕМКА ЗА 3000 РУБЛЕЙ

Запрет на профессиональную съемку в подземке введен еще в 2009 году. Но если раньше за это нарушение штрафовали на 500 рублей, то теперь пара красивых кадров (фото или видео) может влететь в копеечку - тарифы взлетят до 3 тысяч рублей. Исключение сделают только для тех, кто снимает на смартфон или мыльницу без вспышки.

Запреты на торговлю, сбор денег на благотворительность и попрошайничество в метро также действуют давно, но теперь их ужесточат. За коммерческую деятельность будут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, а за собирание милостыни - от 4 до 5 тысяч рублей. Наказывать будут и тех, кто предлагает «позолотить ручку» машинистам состава, кассирам и другим работникам станций. Видимо, были прецеденты. Но и это еще не все. За митинги, агитации, перформансы и спортивные соревнования также предусмотрены серьезные санкции. Пробежал стометровку по платформе - обеднел минимум на 1 тысячу, и а то и на все 3 тысячи рублей.

МЕТРО НЕ СТОЛОВАЯ

В вагонах и на станциях, если вы не знали, нельзя разводить костры и запускать фейерверки. К административной ответственности за такое могли привлечь и раньше, но теперь запрет с конкретным штрафом хотят зафиксировать в правилах подземки. Так что тот, кто решит пожарить на станции шашлык или отметить Новый год, запустив в вагоне салют, заплатит 5 тысяч рублей.

В перспективе думают наказывать и любителей перекусить в метро. Причем стать нарушителем этого пункта проще всего: открыл пачку чипсов - выкладывай от 100 до 500 рублей. Кто и как будет отлавливать голодных пассажиров, пока не уточняется.

«МОПЕД НЕ МОЙ»

Большинство пассажиров знают, что кататься по платформам на самокатах, роликах и велосипедах нельзя. Однако в этот список попадают мотоциклы и мопеды. За использование любых транспортных средств, за и исключением инвалидных кресел, хотят наказывать штрафом от 500 до 3 тысяч рублей.

Символическое наказание ожидает также грязнуль, нудистов и любителей ходить босиком. Правда, насколько надо испачкаться или до какой степени раздеться, в документе не уточняется.

В Комитете по транспорту отметили, что дополнения могут вступить в силу до конца 2021 года.

- Правила пользования Петербургским метрополитеном меняют, чтобы они соответствовали федеральному законодательству, - объяснили в Комитете по транспорту. - Сейчас документ проходит антикоррупционную проверку, после чего его рассмотрят депутаты. Вступление закона в силу займет какое-то время.