«Спортсмены должны быть послами добрых дел»: Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина стала донором

Синхронистка Светлана Ромашина прежде не была донором. Фото: пресс-служба LG

В Петербурге прошла корпоративная социальная акция «День донора», организованная компания LG и «Технопарком» в честь завершения Олимпийский игр в Токио. Сдать кровь приехала звезда синхронного плавания и восьмикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а также паралимпийский спортсмен Дмитрий Игнатов.

Синхронистка Светлана Ромашина, которая, к слову, после Токио объявила о завершении карьеры, призналась, что прежде никогда не была донором. Хотя, всегда об этом мечтала. Но спортивная жизнь не позволяла ей это сделать и вот теперь представился наконец-то шанс. К решению подтолкнул супруг Светланы.

- На днях мы с мужем обсуждали донорство. Они в студенчестве сдавали кровь, потому их однокурсник был болен, и они всей группой шли помогать. Такие дела должны быть услышанными, - считает Ромашина. - Спортсмены - это те люди, за которыми наблюдает весь мир. Мы должны быть послами добрых дел, на нас смотрят дети. Мы должны рассказывать, что добрые дела ничего не стоят.

Сдать кровь приехала звезда синхронного плавания и восьмикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а также паралимпийский спортсмен Дмитрий Игнатов. Фото: пресс-служба LG

О том, что именно спортсмены должны быть амбассадорами добрых дел и подобных акций, считает и паралимпиец Дмитрий Игнатов. Стать донором для него большая честь. Ведь ему самому в трудную минуту помогла выжить чужая донорская кровь.

Шесть лет назад Дмитрий Игнатов служил в армии. После четырех месяцев службы с 22-летним парнишкой произошел несчастный случай. На него и еще на двух сослуживцев упала ракетная установка С-300. Пришлось ампутировать ногу. Сейчас Дмитрий успешный телеведущий, параспортсмен и блогер. Перед последней олимпиадой он создал нашумевший проект «Одной ногой в Токио», также переплыл пролив Босфор и покорил на Эльбрус.

Дмитрий Игнатов сам попадал в ситуацию, когда ему нужна была донорская кровь. Фото: пресс-служба LG

- Мне тогда очень пригодился этот пакетик донорской крови. А возможно и не один. Сам, признаю честно, не был донором никогда. Но обещаю исправиться. Когда тебе вдруг пригодится кровь, то тебе не стыдно будет ее взять, - утверждает Дмитрий Игнатов.

Мероприятие также поддержал СПбГЭТУ «ЛЭТИ», один из ведущих вузов города. На днях там пройдут лекции для студентов кафедры «Реклама и Связи с общественностью».