Велосипедист Александр Ротов - о первом участке веломаршрута из Москвы в Петербург: «Получилось не хуже, чем в Европе»

По новому участку проехался велосипедист из Петербурга Александр Ротов.

В Московской области открылся первый участок веломаршрута, который пройдет через четыре региона и в конечном счете свяжет обе столицы. Произойти это должно в 2027 году, а пока готов лишь отрезок протяженностью 21 километр из планируемых 1150 километров. Маршрут объединит проселочные дороги и другие безопасные для велосипедистов пути. Также появится необходимая инфраструктура, включающая места для отдыха и ремонта.

Одним из первых по новому участку проехался велосипедист из Петербурга Александр Ротов.

- Такие проекты уже есть в Европе и, судя по пилотном участку, у нас все получается не хуже, - признался «КП» Ротов. - Важно отметить, что это не гигантская велодорожка, а маршрут, который включит в себя уже существующую инфраструктуру: дорожки и тропинки. Еще очень повезло, что гладкий рельеф европейской части России позволяет ехать с комфортом.

Если вы планируете велопутешествие из Петербурга в Москву, закладывайте на него минимум три недели.

По словам велосипедиста, его единомышленники уже подсчитали, сколько займет путь между Санкт-Петербургом и Москвой. Так, чтобы проехать это расстояние без спешки и успеть познакомиться с достопримечательностями, которые встречаются по пути, потребуется 24 дня. Посмотреть, к слову, есть что: Тверь, Старая Русса, Великий Новгород, Гатчина. А вот профессиональный спортсмен, который будет проходить дистанцию на скорость и останавливаться только на ночевку, преодолеет маршрут намного быстрее - на все про все уйдут меньше недели, учитывая ночевки.