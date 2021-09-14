Свежий взгляд на развитие страны: В Санкт-Петербурге проходит региональный этап Конкурса студенческих проектов

Фото предоставлено PR-службой СПбГУПТД.

Конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее» проходит уже в пятый раз. Студенты создают проекты, где описывают проблему региона и находят решения для нее – это может быть социальная или экономическая сфера, культурная или образовательная.

В 2021 году основная тема Конкурса – объявленный в России Год науки и технологий. Организатор проекта – Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России.

Региональный этап конкурса проводит Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Все работы делятся на три номинации: лучшая литературная работа (эссе), лучшая изобразительная работа (фото, плакат) и лучшая видеоработа.

Жюри внимательно анализируют проекты, оценивая оригинальность и актуальность идеи, информативность и обстоятельность проблемы, оригинальность и креативность решения, качество реализации и общую логику работы. Подробно о конкурсе и его условиях можно узнать на сайте Университета промышленных технологий и дизайна .

– То, что наш университет проводит в этом году региональный этап конкурса «Россия, устремленная в будущее», подтверждает нашу миссию по решению задач развития нашего региона и страны в целом, – прокомментировал Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. – У нас огромная аудитория школьников, студентов, выпускников, реализовавших себя в профессии. Мы работаем над сохранением и развитием исторических, архитектурных сооружений, над формированием традиций и ценностей, над развитием науки, волонтерства и многих других направлений. Само название конкурса отражает истинность вложенных в него смыслов.

Времени до подведения итогов Конкурса остается все меньше – уже 21 ноября жюри выявит победителей. Проекты, занявшие первые места в номинациях, будут участвовать в окружном этапе конкурса на площадке Санкт-Петербургского госуниверситета.

Все призеры конкурса получат дипломы и памятные подарки. Победители в номинации будут награждены денежной премией – 45 тысяч рублей на победивший проект, а также возможностью пополнить свое портфолио важным социальным проектом, направленным на развитие региона.