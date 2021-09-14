Светлана Лобода получила неожиданный подарок из прошлого

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- Вот чудеса! – такими словами отреагировала семья певицы Светланы Лободы на новости о своем пропавшем дедушке-фронтовике.

Все началось в далеком 42-ом. Во время Великой Отечественной войны Михаил Лобода ушел на фронт, куда его призвали в ряды Советской Армии сапером. С боями дошел до Германии. Под конец войны получил осколочное ранение в ногу и грудь. С ноги осколки удалили, а с осколком под сердцем прожил до 2000 года. На войну отправился и его брат Николай Федорович Лобода, но обратно не вернулся. Новостей не было до сих пор, родственники считали его без вести пропавшим.

И вот маме Светланы Лободы Наталье пришла телеграмма – ваш дедушка найден спустя 80 лет. А точнее его медальон…

Учетно-послужная картотека офицерского состава. Фото: obd-memorial.ru

СЛЕД ВЕЛ В НОВГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

В мае 2021 года отряд «Новгородская кадетская рота» вел очередные поиски в своем регионе. Одна из местных жительниц подсказала им, что в Парфинском районе в деревне Березка есть захоронения старого госпиталя, который во время войны разбомбили фашисты. На месте выяснили, что госпиталя никакого нет, зато есть братская могила солдат из подразделения, базировавшегося поблизости.

- Мы эксгумировали 168 человек. У одного из солдат мы смогли прочитать его медальон. Это был Николай Лобода, военный фельдшер. В медальоне указан адрес – Полтавская область, Украина. Наш отряд обратился в их сельсовет, там и подсказали родственников. Мы сильно удивились, когда узнали, кто они, - признается участница поисков Екатерина Беляева.

Поисковые работы велись в мае 2021 года. Фото: поисковая экспедиция «Долина»

Фамилия Лобода известна не только в России, но и на родине певицы в Украине. Это, как признаются поисковики, помогло быстро связаться с родственниками неизвестного солдата. В Сельсовете дали контакты мамы исполнительницы хита «Твои глаза» Натальи.

- Смертный медальон выглядит как черная металлическая капсула. В нее солдаты прятали длинный сверточек с указанием всех данных о себе. Но многие фронтовики были суеверными и оставляли ее пустой. Николай Федорович оказался не из таких, и это нам сыграло на руку, - добавили Екатерина.

Медальон выглядит как черная капсула. Фото: поисковая экспедиция «Долина»

ПОГИБ, КАК ГЕРОЙ!

Сейчас смертельный медальон деда Лободы и его расшифровка в руках звездного семейства. Его внучка и мама певицы счастливы, что они наконец-то узнали о судьбе родственника.

- С большой благодарностью, - отреагировала певица на новость о дедушке.

Участники поисковой группы. Фото: поисковая экспедиция «Долина»

Поисковики утверждают, как именно погиб фронтовой фельдшер, узнать не удалось. Да и вряд ли получится, потому что нет никаких записей об этом. Однако местные жители деревни Березка рассказывают легенду, которая передавалась им из уст от их дедов. В 42-ом году немцы разбомбили госпиталь, и всех, кто там был, захоронили в братской могиле. Вот эта и есть та самая могила, на которую наткнулся отряд.

- Дед Михаил очень переживал, что не знал реальной картины, где его брат. И вот пару дней назад нам позвонили и сообщили, что останки брата нашего деда нашли. У нас был шок, - поделилась Наталья Лобода в Instagram. - Теперь мы точно знаем, где он похоронен, где его могила. А самое главное, что он погиб, как настоящий герой!

Содержимое медальона передали родственниками. Фото: поисковая экспедиция «Долина»

Останки Николая Лободы, вместе с остальными красноармейцами, найденными на месте госпиталя, были захоронены с отданием воинских почестей на воинском мемориале в деревне Ясная Поляна Парфинского района в Новгородской области.