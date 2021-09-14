«Школьный ревизорро» провёл внеочередную конференцию из-за роста числа жалоб на школьное питание в Петербурге

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Общественный деятель Павел Бойченко встретился с родителями петербургских школьников и обсудил с ними изменение Роспотребнадзором требований СанПиН, а также увеличившееся количество жалоб на обеды в образовательных учреждениях.

Как отметил Бойченко, если в прошлом году РПН акцентировал своё внимание непосредственно на организационной составляющей внедрения бесплатного питания для начальных классов, то сейчас ведомство занялось повышением качества предоставляемых услуг. Так, было переработано рекомендованное школьное меню, из которого исчезли такие привычные блюда, как макароны по-флотски и яичница, взамен увеличили порции овощей и фруктов, расширили ассортимент салатов, запеканок, мясных и рыбных блюд.

Но, как было озвучено на конференции, возможно, именно нововведения Роспотребнадзора привели к проблемам в самом начале учебного года. Бойченко отметил, что с первых дней сентября он получает множество жалоб от родителей учеников. Чтобы разобраться в причинах, общественник и провёл вторую за месяц встречу с петербуржцами.

По-прежнему одной из наиболее актуальных проблем остаётся недопуск родителей к контролю школьного питания. В ряде школ проинспектировать столовую могут только члены родкомитетов, что вызывает недоверие у остальных, в других же учебных заведениях не проводится и такого наблюдения.

«Родительский контроль – самый эффективный инструмент контроля качества еды в школе, особенно если он осуществляется в рамках ежедневной работы бракеражной комиссии. Неравнодушные родители могут и должны добиваться от администрации школы возможности принимать активное участие в организации питания. Иначе повторения случаев массового отравления не избежать», — отметил Павел Бойченко.

По словам общественного деятеля Павла Бойченко, львиная доля жалоб пришлась на Приморский район и непосредственно на местную школу №38. Летом в районе развернулся передел рынка соцпитания. Борьбу вели крупнейшие частные комбинаты города «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан». Ранее Федеральная антимонопольная служба неоднократно выявляла противозаконные соглашения между предприятиями. Если в 2017-2019 годах они чётко распределяли сферы влияния между собой с целью поддержания максимально выгодных для себя цен, то теперь они действуют ровно наоборот.

Например, до недавнего времени в Приморском районе «Артис-Детское питание» обслуживал все детские сады, а «Фирма Флоридан» – школы. На торгах они снижали стартовую цену на 1-3%. Но в конкурсах за контракты 2021-2023 годов предприятие «Артис-Детское питание» «отметилось» радикальным занижением цен, вплоть до 56%. В результате себестоимость комплексного обеда в ряде школ упала со 173 рублей до 76 рублей. В общей сложности из-за демпинга на детях сэкономят порядка 228 миллионов рублей в Приморском районе и 1 миллиард в Петербурге в целом. Школа №38, на питание в которой поступило больше всего жалоб, одна из тех, что с 1 сентября перешла на дешёвое обслуживание от «Артис-Детское питание» - цена контракта с образовательным учреждением была занижена на 46%.

Отметим, ранее СМИ обратили внимание, что с начала учебного года комбинат начал массово искать поваров и кухонных рабочих для школьных столовых Приморского района, что может свидетельствовать о недоукомплектованности штата пищеблоков. Аналогичная ситуация складывается в Кировском районе, где «Артис-Детское питание» будет кормить школьников от лица комбината «Аркада». Вероятно, роста числа жалоб в ближайшем будущем можно ожидать и в этом районе Петербурга.