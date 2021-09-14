Елена Гаврищук: «Закон - это всегда уменьшение чьей-то боли»

Пресс-секретарь Вячеслава Макарова Елена Гаврищук.

«ПЕРЕХОДИЛИ РЕКУ, НАЩУПЫВАЯ КАМНИ»

- Елена, деятельность парламента связана с законами. Это очень важно, но со стороны может показаться сухим и неинтересным.

- Тогда давайте посмотрим изнутри, а не со стороны. Законы - это слепок жизни, ведь вся законодательная работа строится вокруг человека. Депутат видит: здесь - у людей хотят отобрать сквер, здесь - не хватает денег молодым семьям, здесь - штрафуют за остекление балконов, а здесь - «наливайки» мешают спать целому дому. И на каждую проблему депутат предлагает решение. Закон - это для людей как мигающая табличка «выход здесь». Это всегда уменьшение чьей-то боли, беспокойства.

- За десять лет работы Вячеслава Макарова председателем ЗакСа какие главные законы написаны?

- Это тысячи законов, постановлений, решений. Продление программы регионального маткапитала до 2026 года, бесплатное горячее питание для школьников, «зеленая книга» города (спасение парков и скверов от застройки), «народные» законы (балконная амнистия, борьба с «наливайками», беспорядочной парковкой во дворах). Мы перешли к смешанной системе выборов (по партийным спискам и одномандатным округам), приняли важнейшие поправки к Конституции России. Ну и, конечно, антивирусная законодательная терапия. Пандемия - это наша необъявленная война. Как говорится, мы переходили реку, нащупывая камни. Чтобы не положить льготников и промышленность «на лопатки», работали с максимальной самоотдачей, без выходных.

«ГОВОРИТЬ С ЛЮДЬМИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

- Спикер петербургского ЗакСа - одна из самых узнаваемых и цитируемых парламентских фигур в России. Как удается держать первенство?

- Крепко держимся своей повестки. Ну, во-первых, о нем действительно много пишут. Самые резонансные темы - это борьба с подростковой токсикоманией, парковой на газонах, балконная амнистия…

- На ваш взгляд, СМИ объективно освящали деятельность спикера?

- Медиареальность не должна отрываться от реальности. В политике все, как в жизни. Безразличных нет. То, каким будет портрет политика в сознании людей, зависит от его выступлений вживую, от его общения с людьми на встречах, на приеме жителей. Конечно, во многом лицо политика формируют новостные политические СМИ. И здесь очень важна их позиция. Чтобы они пользовались только фактами, проверенной информацией – проще говоря, чтобы писали правду. Сегодня читатель должен обладать медиаграмотностью: этому СМИ можно верить, а тут что-то не то, попахивает жареным – фейком, хайпом, а то и заказухой. Против Вячеслава Серафимовича ежегодно публиковалось более 500 заказных статей (это почти по две штуки в день!) и десятки тысяч грязных комментариев. И это делали не политические оппоненты!

- Еще Макаров - автор ярких политических мемов: «телебонить», «пылесос турбулентности», «генетический код». Как они появляются?

- Главное - говорить с людьми на одном языке. Речь политика должна попасть во вселенную взглядов и оценок простого человека, должна запасть ему в душу. Да, у всех на слуху его мемы «телебонить» (его даже словом 2020 года называли), «пылесос турбулентности» (есть такой телеграм-канал), «узелки памяти» (журналисты парламентского пула делали клип с этим мемом в 2018 году). Про «генетический код» было много обсуждений. Вячеслав Серафимович написал статью ко Дню Победы, в которой подвел итог своим размышлениям на тему генетического кода победителей как основы нашего единения и сплоченности. Так что популярные мемы Макарова выходят из его глубокого понимания жизни своей страны, Петербурга. Потому так легко и идут в народ.