Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, этапировали в Петербург

В Петербург этапировали Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе №175. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В Санкт-Петербург этапировали Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе №175 в мае 2021 года. Напомним, от рук бывшего учащегося учреждения тогда погибли 9 человек, 32-х он успел ранить. Молодому человеку все еще грозит пожизненное заключения, хотя у него обнаружили заболевание головного мозга. Как стало известно «Комсомолке», в Петербурге Галявиев не первый день.

- Мой подзащитный сейчас действительно находится в Петербурге, - заявил «КП-Петербург» адвокат Галявиева Алексей Васильев.

По информации нашего издания, в Северной столице обвиняемый в стрельбе в казанской школе находится уже давно. Первая экспертиза признала Ильназа Галявиева невменяемым. После чего родители школьников потребовали проведения повторной. Об этом «КП» рассказал отец ученика из 8 «а» класса, где и произошел расстрел.

Судя по всему, сейчас Галявиев проходит в Петербурге повторную психиатрическую экспертизу. Отвечая на вопрос «КП», адвокат не стал опровергать эти данные.

- Данная информация из неофициальных источников, но, я допускаю, вполне достоверная, - уточнил «КП» Васильев.

Добавим, что «Комсомолка» подробно рассказала о новой жизни казанской школы после трагедии. Например, в учреждении снесли кабинет, в который изначально ворвался Гялявиев.

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