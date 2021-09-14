«Как он столько прожил?»: Мать не верит, что ее младенец умер из-за забытой врачами иглы в легких

Мать мальчика не верит, что ребенок умер от забытой иглы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последний раз 30-летняя Елена (прим.ред - имена героев изменены), мать пятерых детей из Петербурга, слышала плач своего двухмесячного сына в трубке телефона, пока бежала домой, чтобы понять, из-за чего надрывается ее малыш. Уже через 15 минут женщина узнала, что младенец в коме, еще через пять, что у него клиническая смерть, через 45, что сын мертв. Перед уходом матери из дома он был абсолютно спокоен, накормлен и, главное, здоров. Правда, за несколько дней до этого Елену с малышом выписали из больницы, где тому сделали операцию...

"ТАКОЙ ПЛАЧ РЕБЕНКА Я ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛА"

- 1 сентября мы попали в больницу с абсцессом брюшной полости. Сыну сделали операцию, все прошло хорошо, - вспоминает Елена. - Потом нас должны были выписать, но врачи сказали, что они во время обработки швов занесли инфекцию, поэтому нужно еще немного полежать. В итоге, мы вышли из больницы 10 сентября.

У матери еще четверо детей (на фото старшая дочка) Фото: СОЦСЕТИ

День, когда малышу стало плохо Елена прекрасно помнит. По ее словам, младенец себя хорошо чувствовал. Аппетит был на зависть всем, сам ребенок бодренький. В обед женщина его покормила молоком с бутылочки и пошла в магазин за покупками. С ребенком остался его отец Сергей. Через несколько минут он позвонил и сказал, что волнуется за сына, тот слишком громко плачет.

- Я через телефон поняла, что плач не такой, как всегда. Слишком однообразный. Я бросила все покупки и побежала домой. Сынок был очень бледный и, как будто, ватный. Никак не реагировал на касания. Мы вызвали скорую. Врачи сразу сказали, что он уже в коме, - трясущимся голосом рассказывает Елена.

ИГОЛКА В ЛЕГКОМ - НАМ КАЖЕТСЯ БРЕДОМ

После скорой приехала реанимация. Ребенка пытались привести в созданием больше сорока минут, но безуспешно. Малыш умер ночью. Причина смерти пока неизвестна. Врачи не смогли установить, в чем была проблема. Это покажет только вскрытие.

- Нам еще даже не сказали, отчего сын умер, а я в интернете уже читаю какие-то слухи о нашей истории. Говорят, будто у него в легком была иголка. которую врачи оставили во время операции. Это идиотизм, - возмущается Елена. - Я понимаю, с занозой в пальце можно ходить, но никак не с иголкой в легком. Он был в таком случае еще в больнице умер. Эта иголка бы уже десять раз все проткнула.

У родителей ребенка есть своя версия случившегося. По их мнению, причиной смерти могла стать странная шишка на животе. Ее Елена заметила перед выпиской из больницы после операции.

Женщина гадает, что стало причиной смерти ребенка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Шишка появилась рядом с местом операции. Выскочила за два-три дня до выписки. Врачи в больнице сказали, что это из-за слабого животика - видно кишку, когда ребенок тужится, - предполагает Елена.

"БЫЛ ДОЛГОЖДАННЫМ РЕБЕНКОМ"

Младший сын был желанным ребенком в этой большой семье. Первые четверо детей у Елены от бывшего супруга, с ним она развелась примерно три года назад. Теперь живет с новым избранником, но пока только гражданским браком.

- Мы очень хотели совместного ребенка. У нас не сразу получилось, только с третьей попытки, - делится Елена. Один раз у меня был выкидыш уже на восемнадцатой неделе, второй раз замершая беременность. Потом родился наш сынок.

По факту смерти малыша СКР уже возбудил уголовное дело. Одним из подозреваемых, по рассказам Елены, стал сам отец ребенка. Дело в том, что у него уже есть судимость, за спиной семнадцать лет колонии. Теперь семья ждет, когда придут результаты вскрытия, а им отдадут тело младенца. Причина смерти для них все еще остается загадкой.