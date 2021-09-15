Ломать и строить: спорт, выборы, ЕГЭ

Руслан Гайсин, Игорь Шумилин, Дмитрий Румянцев (слева направо). Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящая мексиканская дуэль развернулась в минувший понедельник, 13 сентября, в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). В жаркой схватке сошлись кандидаты в Госдуму от 217-го муниципального округа - Руслан Гайсин («Справедливая Россия - За правду»), Игорь Шумилин («Новые люди») и Дмитрий Румянцев («Гражданская платформа»).

ПЕНСИИ - ПОВЫСИТЬ, ЗА ВЫБОРАМИ - СЛЕДИТЬ

Кандидат в депутаты Госдумы Руслан Гайсин рассказал, какую работу будет вести в Государственной думе.

- У партии «Справедливая Россия - За правду» есть два ключевых законопроекта - о возвращении пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин) и об увеличении минимальной пенсии до 30 тысяч рублей, - отметил кандидат. - Я выступаю за отмену ЕГЭ, которое уродует детей: им дают не знания и развитие - их учат зубрежке. Еще одна задача - отмена подоходного налога для тех, чьи доходы не превышают 25 тысяч рублей в месяц, и его повышение для состоятельных граждан.

Руслан Гайсин добавил, что нужно реформировать избирательную систему.

- Я предлагаю сделать так, чтобы одна партия могла занимать не более 40 процентов мест в любом парламенте. А излишек голосов делить между маленькими партиями. Это позволит избавиться от монополизма в политике, результаты которого мы видим - та же пенсионная реформа. Чтобы не было субъективных факторов, влияющих на регистрацию кандидатов и голосование, нужно избиркомы всех уровней заменить на компьютеры. Но и это не все:надо снизить избирательный возраст и сделать так, чтобы родители могли голосовать за несовершеннолетних детей. Тогда люди будут ответственно относиться к выборам и думать,какое будущее та или иная партия им предлагает.

ЕДИНСТВО НАРОДА - ЗАЛОГ УСПЕХА

Кандидат в депутаты от партии «Новые люди» Игорь Шумилин назвал в ряду серьезных проблем, с которыми намерен бороться, медленное развитие детско-юношеского спорта.

- Я по основной специальности футбольный агент, - рассказал кандидат. - С друзьями ездим по районам, по городам, по детским домам, встречаемся с мальчишками-футболистами, дарим им форму, организуем соревнования. Недавно совместно с партией провели три футбольных турнира, а их победителей - двоих отличившихся мальчишек - отправили в академию «Зенита» на просмотр. Очень важно подмечать и растить новые таланты, создавать необходимые условия, чтобы они могли раскрыться наиболее полно и ярко.

Прокомментировал Игорь Шумилин и грядущие выборы. Он отметил, что, несмотря на флер народного недоверия, это гражданский долг каждого человека.

- Будущее страны делают люди, - констатировал Игорь Шумилин. - В том числе новые люди, которые идут во власть со свежими идеями, новыми мыслями и незамыленным взглядом. Поэтому уверен - надо идти и голосовать, и вместе мы сможем сделать даже то, что сейчас кажется невозможным. Что касается открытости и прозрачности, то мы подготовили штат независимых наблюдателей, которые не допустят фальсификаций и обеспечат максимальную легитимность и достоверность результатов.

По мнению кандидата от партии «Гражданская платформа» Дмитрия Румянцева, куда важнее для избирателей вопросы личной безопасности.

- Вспомните историю в Тюмени, где недавно жестоко убили 8-летнюю девочку, - призвал он слушателей. - До сих пор нет ответов, почему так случилось и что мы должны сделать,чтобы такого больше никогда не повторилось. Вот эти вопросы больше всего волнуют избирателей. Вот на этих вопросах депутаты как законотворцы и должны сосредоточиться. Ведь, если человек просто не может быть уверен в безопасности - своей, своих детей, родителей, о каком вообще будущем страны мы станем говорить?

Дмитрий Румянцев добавил, что одна из главных задач депутатов состоит в том, чтобы вернуть доверие народа.

- К сожалению, люди у нас не верят в выборы, - констатировал кандидат. - Поэтому и открывается простор для подтасовок и фальсификаций. Что с этим делать? Все просто: нужно работать. Честно, искренне, не жалея себя. Только так мы сможем привести страну к процветанию.