Что изменилось в лечении онкологических заболеваний и как сегодня помогают тяжелым пациентам

В федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» доступны наиболее современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний на уровне ведущих медицинских центров мира. Фото: Андрей ГАШЕВ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Онкология занимает второе место в печальной тройке лидеров по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, заболеваемость раком растет и свою роль в этом сыграла пандемия, во время которой пациенты поставили лечение и диагностику онкологии «на паузу». Но именно сегодня с уверенностью можно сказать, что диагноз рак - это не приговор. Новейшие медицинские технологии и мастерство врачей позволяют помочь в самых сложных случаях. Об этом рассказали эксперты в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92, 0 FM.

- По темпам развития, объему научных исследований онкология - одна из самых передовых медицинских специальностей в мире. В России внедрение современных методов лечения и диагностики злокачественных опухолей тоже идет хорошими темпами. За последние 20-30 лет подходы к лечению онкологических пациентов сильно изменились - появились передовые разработки, новые лекарственные препараты, - говорит врач-онколог и химиотерапевт федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Максим Астраханцев.

«ТРИ КИТА» ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ

В комплексной терапии онкологических заболеваний сегодня используются 3 основных направления лечения: хирургия, радиотерапия и лекарственная терапия. Каких-то фундаментальных открытий, которые кардинально изменили бы подход к лечению рака, сделано не было, но каждое из направлений активно развивается и совершенствуется.

- Появляются новые технологии, методики, лекарственные препараты, которые помогают сделать процесс лечения максимально эффективным и менее дискомфортным для пациента. В хирургии широко внедряются малоинвазивные технологии, робот-ассистированные операции, лапароскопия. Огромными шагами развивается лекарственная противоопухолевая терапия, - продолжает Максим Астраханцев. - За последние десятилетия в нашу практику вошли таргетная и иммунная терапия, более совершенные протоколы химиотерапии. Все это помогает лечить самых тяжелых пациентов и оказывать паллиативную помощь, о которой сегодня мало кто говорит и развивает.

Врач-онколог и химиотерапевт федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал о современных подходах в лечении онкологии. Фото: Андрей ГАШЕВ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Оснащенность больниц и квалификация персонала сегодня тоже на достаточно хорошем уровне, причем, это касается как частных, так и государственных лечебных учреждений. Пациентов лечат по современным схемам и протоколам, с использованием новых лекарств. Хотя, конечно, частникам в этом отношении проще, так как небольшие клиники менее бюрократизированы.

- У нас гораздо больше возможностей оперативно внедрять в практику новые технологии и препараты. Практически сразу после того, как новинки проходят сертификацию в России, они становятся доступны нашим пациентам. Кроме того, мы используем только оригинальные препараты, а не дженерики, которые могут обладать большей токсичностью, - говорит директор по развитию федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Елена Калмыкова.

А еще частные клиники гораздо больше внимания уделяют сервису и психологическому комфорту пациента. Между прочим, это очень важная составляющая лечения: больной должен хотеть выздороветь, и задача врачей и персонала сделать все, чтобы это желание не пропало.

- Если пациент не понимает, что происходит, не знает, к кому и куда обращаться, он растерян, у него опускаются руки, - продолжает Елена Калмыкова. - Мы уверены: настрой человека играет огромную роль в процессе лечения, поэтому каждого нашего пациенты мы стараемся вовлечь в этот процесс. Вместе гораздо проще двигаться к цели - выздоровлению или стойкой ремиссии. Для этого у нас в клинике работают психологи, а наши доктора стараются донести до пациента все аспекты лечения.

Директор по развитию федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Елена Калмыкова рассказала о возможностях частных клиник в борьбе с онкологией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МИФЫ О «ХИМИИ»

Химиотерапии многие онкологические пациенты боятся едва ли не больше, чем самого заболевания. Просят врачей назначить любой другой вариант лечения, обращаются за «вторым мнением». Но тут стоит сказать, что сегодня сеансы химиотерапии проходят с гораздо меньшими побочными эффектами, чем лет 10-15 назад.

- Химиотерапия, как и любой другой метод, назначается по определенным показаниям и в большинстве случаев обойтись без нее нельзя. Но если пациента грамотно подготовить к лечению, использовать современные препараты, которые обладают низкой токсичностью, сопровождать его на всех этапах лечения и вовремя корректировать нежелательные побочные явления, дискомфорт будет минимальный, - объясняет Максим Астраханцев.

Больше всего пациенты боятся выпадения волос в процессе химиолечения. Происходит это потому, что голова очень активно снабжается кровью и волосяные луковицы страдают от введения противоопухолевых препаратов. Чтобы снизить риск выпадения волос, в клинике «Евроонко» применяют специальные охлаждающие шлемы. Пациент надевает шлем за некоторое время до начала сеанса, кожа головы охлаждается, соответственно, сужаются кровеносные сосуды и снижается кровоток. К волосяным фолликулам попадает значительно меньше химиопрепарата, что позволяет сократить выпадение волос, а иногда и вовсе избежать этого неприятного эффекта.

Еще один распространенный страх - введение препарата. «Капаться» нужно долго и вены на руках не выдерживают. Возникает серьезное осложнение - химический флебит, когда стенки венозных сосудов воспаляются.

- При длительных курсах химиотерапии мы устанавливаем центральные имплантируемые порт-системы. Такая система позволяет пациенту получать лечение в комфортных условиях и позволяет избежать осложнений, - добавляет Максим Астраханцев.

СТАДИЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

К сожалению, несмотря на все возможности современной медицины, добиться стойкой ремиссии докторам и пациентам удается не всегда. Дело в том, что пациенты слишком часто попадают к врачам с запущенной стадией рака.

- Большинство наших пациентов - это 3 и 4 стадия, многие уже успели пройти не одну клинику и врача. Чаще всего это действительно неоперабельный рак, а к нему присоединяются и сопутствующие заболевания, которых у онкологических больных очень много. Но мы все равно боремся за таких пациентов, а именно - за качество и продолжительность их жизни. Помогает в этом комплексный подход и современные методики. У нас очень хорошее отделение интенсивной терапии, которое помогает пациентам с большим количеством осложнений на фоне опухолевых процессов, - говорит Елена Калмыкова.

Так что онкология, действительно, не приговор, а всего лишь диагноз, с которым можно справиться или взять под контроль. Даже в самых сложных случаях, когда шансы излечиться невелики, всегда есть возможность обеспечить пациенту достойное качество жизни.

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