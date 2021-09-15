Елена Летучая: Больно видеть, как Петербург разрушается

Дмитрий Павлов рассказал телеведущей о восстановлении особняка Кокорева. Фото из личного архива героя публикации.

«Наша жемчужина»

Ежегодно в Петербурге становится все меньше и меньше исторических зданий, состояние которых можно считать хотя бы удовлетворительным. Периодически падают балконы, разрушаются фасады и барельефы, а некоторые постройки и вовсе годами стоят в лесах и ветшают. Сохранение исторических зданий в Северной столице заинтересовало известную телеведущую и общественного деятеля Елену Летучую. Журналистка приехала в город на Неве и вместе с представителями партии «Новые люди» оценила состояние памятников архитектуры.

- Я много времени в детстве проводила в Петербурге. У меня здесь жила бабушка, я часто к ней приезжала. Поэтому очень люблю этот город и с теплом к нему отношусь, - призналась Елена Летучая. - Но вижу, как мало здесь реставрируется зданий, как заметно город разрушается. Это больно. Все-таки Петербург - это наша жемчужина.

После поездки по центру города телеведущая вместе с «Новыми людьми» отправилась в Пушкинский район. Здесь исторических памятников тоже достаточно. Один из них - особняк Кокорева, внешний облик которого сочетает в себе черты псевдоготики и модерна. Построили его в 1859 году, перестраивали в 1901-1904 годах.Во времена Первой мировой войны в особняке находился госпиталь, после Октябрьской революции - техникум и общежитие, а затем - один из корпусов аграрного университета. Благодаря частным инвестициям здание удалось спасти: восемь лет назад его выкупила компания, которой руководит Дмитрий Павлов. Правда, реставрировать его начали только полтора месяца назад. Почему так долго? На согласование проектной документации понадобилось целых пять лет.

- Особняк построил Сильвио Данини - последний придворный архитектор Царского Села. Это одно из лучших его творений. Правда, здание досталось нам в очень плохом состоянии - без сетей, отопления, электричества. Из артефактов сохранилась только мраморная лестница, которую мы отреставрируем, - рассказал инвестор и лидер «Новых людей» в Санкт-Петербурге Дмитрий Павлов.

Императорский павильон находится в плачевном состоянии. Фото из личного архива героя публикации.

Вокзал для императора на грани гибели

Концепцию обновленного здания продумывали долго. Собственник хотел, чтобы оно было наполнено современной жизнью. В итоге решили открыть арт-отель на 45 номеров со спа-центром, тренажерным залом и большим пространством для различных мероприятий - выставок картин, дискуссионных клубов и многого другого.

- Это памятник регионального значения. В этом его ценность и сложность одновременно. Каждый этап работы приходится согласовывать с контролирующими органами. Планируем завершить реконструкцию особняка в течение двух-трех лет, - заверил Павлов.

Елена Летучая прошлась по особняку и досконально осмотрела его своим зорким взглядом. За годы работы в облике ревизорро она многое повидала, поэтому обсудила с Дмитрием все тонкости стройки на равных, обращая внимание на важные детали. А после экскурсии по особняку Летучая облачилась в спецодежду и поднялась на уровень балкона. На высоте телеведущая надела перчатки и вместе с рабочими принялась за очистку фасада.

К сожалению, не у всех архитектурных памятников такая счастливая судьба. Императорский павильон, который был построен специально для Николая II, тоже находится в Пушкинском районе. Поверить в то, что когда-то это был вокзал, у которого останавливались поезда, трудно. Рельсов и платформ здесь давно нет, павильон полуразрушен, а территория вокруг него заросла бурьяном. От посторонних глаз все это скрыто за синим забором.

- Несмотря на плачевное состояние, даже сейчас мы можем разглядеть в павильоне чудом сохранившуюся историческую роспись, барельеф с двуглавым орлом, плитку на полу, - обратил внимание Дмитрий Павлов. - Но если в ближайшее время не появится инвестор, то здание погибнет!

Фото из личного архива героя публикации.

Налоги должны оставаться в городе

После тура по Пушкинскому району Елена Летучая отправилась в бюро знаменитого петербургского архитектора Никиты Явейна. Вместе с ним, а также с его коллегой Михаилом Мамошиным, меценатом Сергеем Гутцайтом и Дмитрием Павловым журналистка обсудила сохранение исторических памятников в Петербурге. Елена сразу поинтересовалась, почему в городе так мало делается для реставрации уникальных объектов. По мнению экспертов, одна из главных причин - «пробелы» в законодательстве.

- История с домом Басевича, которому пять лет ищут инвестора, тому пример. Его просто не приспособить под современные нужды с действующим сегодня законодательством, - заметил Никита Явейн.

Для инвесторов, по словам Сергея Гутцайта, работать с памятниками невыгодно. Намного дешевле построить здание с нуля. Вдобавок ко всему предприниматели, которые все же решают выступить в качестве инвесторов, часто сталкиваются с критикой самих же петербуржцев.

Но и бюджетных денег для восстановления исторических зданий недостаточно. Тем более что сейчас 75 процентов своих доходов Петербург передает в федеральную казну и только 25 процентов оставляет себе. По мнению Дмитрия Павлова, эту ситуацию нужно менять. Большая часть налогов должна оставаться в регионе. А дополнительной подпиткой для местного бюджета может стать туристический сбор. Эта идея обсуждается в Смольном, но до конкретных действий так и не дошло.

- Туристический сбор должен быть небольшим, например, 100 рублей в день для российских туристов и 5 долларов для иностранцев. Но большую часть этих денег «Новые люди» предлагают направить на ремонт памятников архитектуры, - подвел итог Павлов.

Вместо послесловия

Несмотря на все препоны, в Петербурге все же остаются неравнодушные люди: активисты, волонтеры и меценаты, которые вносят свой вклад в сохранение исторических зданий. Например, благодаря Сергею Гутцайту новой жизнью задышали бастион императора Павла, Певческая башня, Музыкальный салон, дача Александра Брюллова и другие объекты.

- Людей необходимо мотивировать, создавать правильный климат для инвесторов. И тогда появится больше желающих вкладывать средства в спасение памятников архитектуры, - подчеркнула Елена Летучая.