В Петербурге кандидат в депутаты сделал тату с названием партии

Игорь Шумилин поделился с подписчиками фото из тату-салона. Фото из личного архива Игоря Шумилина.

До выборов в Госдуму остается несколько дней, и претенденты на депутатские места усилили активность в публичном пространстве. Но пока остальные большинство стоит у «кубов» и раздает листовки у метро, представитель «Новых людей» Игорь Шумилин удивил всех необычным жестом.

Представитель партии удивил необычным поступком.Фото из личного архива Игоря Шумилина.

В Instagram кандидат в депутаты Госдумы по округу №217 Игорь Шумилин разместил видео, как делает татуировку на руке с надписью «Новые люди». В подписи он пояснил, что накануне выборов его партия запустила федеральный флешмоб #НовыеЛюди19Сентября. С таким тегом сторонники выкладывают посты, в которых объясняют, почему примкнули именно к этому объединению.

- Зашел во флешмоб по-своему! - прокомментировал Шумилин и приложил запись из тату-салона.

Это не первая тату у Шумилина. Фото из личного архива Игоря Шумилина.

Судя по видео, это далеко не первая татуировка Шумилина. Однако он отметил, что каждая из них имеет символическое значение. Например, у него есть татуировки с именами детей и любимого футбольного клуба «Зенит», а также «К9 Кокорин», посвящённая двоюродному брату Александру Кокорину.

- «Новые люди» тоже стали для меня настоящей семьей. Этой татуировкой я хочу показать, что намерен сотрудничать с партией долгие годы, – прокомментировал решение Шумилин.

Шумилин баллотируется в Госдуму именно по округу №217 (Колпинский и Фрунзенский районы), потому что вырос в этих местах. Он известен как один из самых ярких футбольных болельщиков России. До политики работал в сфере футбольного пиара, а также пять лет служил в МЧС. Сейчас Шумилин занимается поддержкой социальных проектов в сфере детско-юношеского спорта. Например, проводит футбольные турниры для обычных ребят и посещает детские дома.

Новым рисунком Игорь хотел сказать о намерении долгосрочного сотрудничества с партией.Фото из личного архива Игоря Шумилина.

- Я не смогу стать профессиональным футболистом, потому что у моей семьи не хватало средств на секции и экипировку. Считаю, что у современных детей таких проблем быть не может, каждый должен получить шанс стать будущим игроком сборной России по футболу, - говорит Шумилин.