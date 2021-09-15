Заработал на корм на два года вперед: Как экономист из Петербурга сделал из кота с разноцветными глазами звезду Интернета

Иосиф живет с Евгением душа в душу. Фото: instagram.com/who_is__joseph

Кот из Петербурга покорил весь мир своей редкой особенность. У шотландского вислоухого гетерохромия. Иосиф, так зовут новоиспеченную звезду Интернета, родился с разным цветом глаз, но это и стало изюминкой, которая принесла славу и деньги.

Хозяин котика 30-летний Евгений – экономист из Санкт-Петербурга. С Иосифом его свела судьба.

Шотландский вислоухий британец по кличке Иосиф. Фото: instagram.com/who_is__joseph

- У меня умер мой кот, с которым я прожил полжизни. Больше я не хотел никаких животных. Но мои друзья настояли и подарили мне кота, перед этим его необходимо было выбрать. Я долго искал среди сотен объявлений на сайтах и постоянно натыкался на Иосифа. Кот с разными глазами. Я не поверил, что такое бывает, думал это фейковые фотки. Пролистывал это объявление, потом оно снова попадалось. Я подумал, что это точно судьба, - поделился хозяин кота.

Так и появился у Евгения необычный котенок. По паспорту малыша зовут Золтон, а хозяин решил, что тот больше похож на Бродского. Назвали будущую звезду в честь поэта. А потом у хозяина котика возникла идея создать для питомца страницу в Instagram.

- Не было цели сделать его звездой или себя. Я просто хотел делиться фотографиями с близкими. А потом мне написало британское медийное агентство с предложением сделать публикацию про Иосифа. Они купили несколько снимков и сделали материал. Потом продали его вместе с фотографиями в другие издания, например, Daily, - продолжает Евгений.

Разный цвет глаз сделали из котика звезду. Фото: instagram.com/who_is__joseph

Сейчас у четырехлетнего Йоси, так его любит ласково называть хозяин, больше 2 220 подписчиков. Но поклонники пишут со всего мира, начиная от Европы, заканчивая Америкой и Бразилией.

К слову, особенность котика не мешает ему полноценно жить. Он очень активный и ласковый, любит, когда его гладят. А на камеру позирует с большим удовольствием. К тому же, работа блогером коту приносит деньги. Евгений шутит, что на корм себе Иосиф уже заработал на два года вперед.

- Возможно, скоро будет всю семью кормить, - смеется хозяин.

Котика назвали в честь поэта иосифа Бродского. Фото: instagram.com/who_is__joseph

Иосифа приглашают на телевидение и даже сняться в кино. Но хозяин отказывается от заманчивых предложений. Все потому что котик боится ездить на машине. А настроение любимого питомца для Евгения важнее любых денег.