Дневник дезинсектора: Магазины должны мыть продукты после обработки ядом. Но так никто не делает

Эта система называется - холодный туман Фото: Олег ЗОЛОТО

«Арбузное дело» прогремело на всю Россию после того, как целая семья из Москвы на улице Совхозной получила серьезное отравление, из-за которого позже в больнице скончались бабушка с внучкой. Кроме семьи Ефремовых отравление получили и их соседи. Что именно стало причиной смерти двух человек, до сих пор неизвестно. Однако, по одной из версий, они могли отравиться арбузом. Силовики уже даже задержали подозреваемого по делу. Им оказался дезинсектор, который травил в магазине тараканов. Судя по видеозаписям, яд специалист распылял по всему залу, из-за чего он попадал и на продукты, в том числе ягоды и фрукты.

После трагедии многие покупатели впервые открыли для себя то, что раньше оставалось в магазинах за кадром – дезинсекция. Как выяснила «КП», такая обработка проводится каждый месяц во всех магазинах. О том, как это происходит, насколько это опасно для покупателей, эвакуируют ли продукты при распылении яда и стоит ли мыть все это после покупки, специально для «КП» рассказал руководитель частной фирмы по дезинсекции Михаил Николаев.

Установлено, что накануне покупки арбуз обильно полил ядом дезинфектор

«ДЛЯ ТРАВЛИ НАСЕКОМЫХ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ НЕ НУЖНО»

В нашей работе лицензий никаких нет. Следовательно, и обязательного обучения этому тоже. При этом спрос на профессию большой. Ведь зарплата дезинсектора выше средней по городу. Многие работают на себя. Просто покупают оборудование и идут обрабатывать. Дело в том, что в магазинах третий класс опасности, на который не распространяются какие-то ограничения по допуску. А вот, чтобы обрабатывать больницы, там уже нужно обучение. Как бы там ни было, мы в своей фирме обучение проводим. Оно нужно в первую очередь, чтобы знать, куда и чем наносить яд, чтобы тараканы умерли. И у заказчика потом не было претензий.

Для дезинфекции больниц требуется лицензия, для магазинов - нет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы работаем во всех крупных торговых сетях. В магазины вызывают в основном из-за тараканов, крысы там почти никогда не встречаются. Только на улице, если рядом есть мусорные баки. Пятьдесят процентов вызовов – это первичная обработка, когда вредителей нужно именно потравить. Все остальное – это профилактика.

Вы сами насекомых в зале не видите, но в магазинах их бывает очень много. На квадратный метр до 30 штук. Порой в одном магазине мы находим десятки тысяч тараканов, и я не шучу. Заходишь, отодвигаешь стеллажи, а там их тьма…

Чаще всего они кишат на складе. Иногда думаешь, что если бы люди знали, что там творится, продукты бы никто никогда не покупал. Однако где бы ни были насекомые, мы обрабатываем всегда весь магазин. Если травить только на складе, они все выбегут в зал. И если их заметят покупатели, то у магазина будут очень большие проблемы с Роспотребнадзором. Ведь тараканы переносчики инфекции.

Дезинсекцию магазины обязаны проводить один раз в месяц минимум. Ведь даже если мы истребим всех тараканов, то вместе с продуктами от поставщиков они приезжают заново. Поэтому избавиться от тараканов в крупных сетях вообще невозможно.

«АРБУЗЫ И ДЫНИ ВО ВРЕМЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ МЫ НЕ НАКРЫВАЕМ ПЛЕНКОЙ»

Как проводится дезинсекция. В первую очередь - это своя безопасность. Как минимум нужны маска, респиратор и очки. Перчатки, костюмы, бахилы – это уже по желанию. Все остальное есть в инструкции по применению препаратов - инсектицидов. Там указана дозировка.

Арбузы и дыни во время дезинсекции накрывают не все работники Фото: Олег ЗОЛОТО

Работник в московском магазине использовал 12-процентный цигатрин. Это значит, что 50 миллилитров препарата нужно нанести на невпитываемую поверхность и 100 - на впитываемую. Препарат почти не токсичен для людей и очень токсичен для членистоногих. Поэтому дозировка нужна не для того, чтобы не потравить людей, а чтобы у тараканов из-за большой концентрации потом не выработался иммунитет. Да и в целом превышающую дозировку почти никто не делает. Литр концентрата стоит около 4 тысяч рублей, а на магазин нужно литров 10.

Обработка в магазинах всегда проводится вечером перед закрытием. При посетителях этот процесс запрещен. Некоторые магазины просят нас делать это в рабочее время магазина, но мы тактично отказываем. Ведь после проведения дезинсекции на протяжении трех часов яд активен. И заходить в помещение запрещено.

Инсектицидом мы обрабатываем весь магазин. А если есть возможность, то и смежные помещения. Продукты почти никто никогда не убирает с полок на склад, поэтому мы их накрываем пленкой. Хлеб, допустим. К фруктам и овощам, в том числе арбузам и дыням, это отношения не имеет. Потому что корки ведь никто не ест, да и никто из покупателей не будет грязную капусту в суп класть.

«ПРОДУКТЫ ПОСЛЕ ДЕЗИНСЕКЦИИ ПОЧТИ НИКТО НЕ МОЕТ»

По времени обработка магазина в 100 квадратных метров занимает около 20-25 минут. Раствор сделал и пошел. Обрабатывать магазин можно двумя способами. Первый – помпа, это ручное управление, при котором ты контролируешь, куда яд попадает. Условно, это как цветочный домашний опрыскиватель, только намного больше. Второй способ – это автоматизированная система, мы ее называем холодным туманом. Там электродвигатель, идет разбой струи, мелкие капли яда накрывают все вокруг. Радиус у него может быть разный. Вообще до 15 метров доходит.

Халат для дезинсекции - не обязателен Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Холодный туман при работе в магазинах не запрещен, но и не рекомендуется, просто нежелателен. Мы его лично не применяем. А работник из Москвы, которого все обсуждают, как мне кажется, в этом плане был дурак. Он выбрал именно холодный туман. На какой скорости он работал - сложно сказать. Но у него аппарат, который распыляет яд в радиусе до 10 метров.

Почему туман брать не стоит? Потому что после него работники магазина обязаны помыть все продукты, на которые он попал. Мы сами этого не делаем, мы не клининговая служба. Мы просто пришли, распылили и ушли. Но при этом мы себя обезопасили.

В договор с заказчиком включен инструктаж, который мы проводим. Согласно ему, после обработки все должны быть вымыто. Не только продукты, весь магазин. Потому что там сложно предсказать, куда притронется рука покупателя. Однако сам процесс мытья мы не контролируем. Только если нас просят и доплачивают за это. Стоит ли говорить, что 90 процентов магазинов после обработки ничего не моет?

Поэтому туман мы и не берем. Он осядет везде, абсолютно везде, а продукты потом никто не помоет.

«ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА АЛЛЕРГИЯ, ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ ПЛОХО»

В целом работник из Москвы все делает так, как это делает 99 процентов исполнителей. Работать помпой или туманом - выбирает каждый сам. Все это на совести у тебя, и у работников магазина. Итак что же будет, если ничего не помыть? Например, ребенок взял яблоко, не помыл его, как они любят это делать, и съел. И тут два варианта: либо у него есть аллергия, либо нет. Если нет, то три дня поноса и рвота, но не смерть. Обычные признаки пищевого отравления. Только дихлофосом можно конкретно убить. Если есть аллергия, то тут уже все иначе. Все может закончиться очень плохо.

Перед употреблением арбуз нужно мыть с мылом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В целом же все наше сообщество дезинсекторов считает, что если применялся сертифицированный препарат, то к смерти людей это привести не могло. Ведь у погибших нашли этиленгликоль в крови. И производитель препаратов нас уже заверил, что этиленгликоль они не используют.

Единственный вывод, который все должны сделать, это то, что многие выполняют свою работу недобросовестно. Дезинсекторы просто заливают все бездумно в магазине и ничего не объяснят сотрудникам магазина, что те должны все перемыть. А работники магазина, которые обязаны перемыть те же арбузы, этого не делают.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Владимир Баринов – профессиональный дезинсектор, работает на себя: «От холодного тумана гибнет все живое»

Все продукты питания должны были убрать. А если нет возможности, закрыть пленкой, в том числе и арбузы.

Что же касается обработки холодным туманом, то он не так безопасен, как о нем говорят. Его выбор для распыления в магазине совершенно неразумен. Он опасен для всего живого. У меня армейский противогаз, но все равно кашель забивает, когда работаю с ним. Даже голуби, попадая в него, сразу падают. Если он попадает на живое существо без противогаза, это легко приведет к летальному исходу. Даже если человек и не умрет, последствия будут очень тяжелыми. Астматики особенно в зоне риска.

Немытые овощи и фрукты могут вызвать отравление, если на них попадет яд от насекомых Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэтому дезинсектор обязан это все учитывать. А не так, что я иду и прыскаю, а тут арбузы лежат. Это подсудное дело. Ведь если вы принесли домой обработанный арбуз, не помыли руки, а пальцы потом облизали, то легкое отравление вам гарантировано. Но не в такой степени как произошло в Москве. Это просто рвота, понос, температура и тому подобное.

Однако точно вам скажу, что от этого арбуза вряд ли кто-то именно умрет. Только от очень жестокой химии, которую производят без лицензии.

Все это должен учитывать дезинсектор. Но учитывают ли они? Сказать сложно. Все просто хотят заработать. Тут золотая жила. За день можно получить до 12 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

«Мойте арбузы и дыни с мылом»

- Перед употреблением нужно тщательно вымыть арбуз или дыню не просто под проточной водой, а с мылом, - советуют санврачи. - В противном случае, частички почвы и пыли, а также микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владелец фирмы заступился за дезинфектора, которого обвиняют в смертях двух человек из-за отравленного арбуза

Коллегу он назвал невиновным, при этом косвенно намекнул на единственную ошибку, которая могла стать смертельной для людей (подробности)

Опубликовано видео из магазина с "отравленными" арбузами: Крысиный яд распыляли прямо на продукты

По делу о смертельном отравлении арбузами задержан дезинфектор (подробности)