СПбГУПТД представил стратегию развития отрасли цифрового дизайна в рамках "Приоритета 2030"

СПбГУПТД представил стратегию развития отрасли цифрового промышленного дизайна. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Комиссия Минобрнауки России начала работу по отбору участников программы «Приоритет 2030». 10 сентября прошла первая защита проектов по развитию университетов перед членами комиссии, которую возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна презентовал программу развития 12 сентября.

- Мы обеспечили максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора. Уверен, что принципы развития, которые заложены в стратегических проектах университетов, послужат на благо как самому вузу, так и всей системе высшего образования, — отметил на заседании глава минобрнауки России Валерий Фальков.

«Приоритет 2030» - самая масштабная в истории страны программа государственной поддержки университетов. Все участники получат мощный стимул к развитию. Свои проекты на защиту представят 187 вузовских команд. Заявка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на участие в Программе «Приоритет–2030» на базовую и специальную часть гранта по отраслевому лидерству выгружена первой в стране.

Команда СПбГУПТД выступала перед комиссией Министерства науки и образования РФ во главе с ректором вуза Алексеем Демидовым.

В своем докладе Алексей Демидов отметил, что миссией Университета промышленных технологий и дизайна является формирование нового сектора глобальной экономики - цифрового промышленного дизайна, обеспечение этого сектора собственными и внедрёнными технологиями и высококвалифицированными кадрами нового уровня подготовки.

- Исторически университет работает с отраслями дизайна, легкой, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленностей, что определило выбор трека «Отраслевое лидерство» в программе «Приоритет 2030». Задачей университета является технологическая трансформация этих отраслей с целью создания продуктов и услуг, способных конкурировать на мировых рынках. Одним из конкурентных преимуществ может стать цифровой промышленный дизайн, который по своему определению предполагает смещение фокуса в сторону инжиниринга и интеграции передовых технологий, - рассказал ректор СПбГУПТД.

Для реализации стратегических проектов программы Университет выступил идеологом и головной организацией консорциума «Цифровой промышленный дизайн, композиционные материалы, «умные» одежда и ткани». В объединение входятСПбГУ, как один из двух вузов с особым статусом в России, участник программы 5-100 Университет «ЛЭТИ», многолетний партнёр СПБГУПТД по химическим исследованиям Технологический институт (технический университет), а также давний партнёр в исследованиях технологий лёгкой промышленности РГУ им. А.Н. Косыгина.

Научную составляющую консорциума по композиционным материалам усилили Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН и Институт высокомолекулярных соединений РАН. Промышленными партнёрами, заказчиками результатов деятельности консорциума по «умному» текстилю, специальных тканей и материалов и его участниками стали крупнейшая отечественная компания легкой промышленности АО «БТК Групп», резидент «Сколково» компания «Тексел» и футбольный клуб «Зенит».

Алексей Демидов в своем докладе отметил, что состав участников консорциума позволит решать самые амбициозные задачи и достигать высоких результатов. Логику объединения университетов, представителей бизнеса и власти в рамках Программы «Приоритет-2030» отметил ичлен комиссии, руководитель дирекции агро- и биотехнологий негосударственного института развития «Иннопрактика» Владимир Авдеенко:

- Программа «Приоритет 2030» - это масштабный инструмент развития российского образования. Участники программы планируют не только разрабатывать и тиражировать передовые практики научной и образовательной деятельности, но и выстраивать более тесные отношения с научными центрами и предприятиями реального сектора экономики и социальной сферы региона».