Пассажирский самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Петербурге

В Петербурге экстренно приземлился самолет с нерабочим двигателем. Фото: Александр ГЛУЗ

Пассажирский самолет, следовавший из Анталии в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Проводится проверка ведомства. Тем временем в пресс-службе оператора Пулково рассказали "Комсомолке", что на борту выявили техническую неисправность одного из двигателей.

- В 22:24 в аэропорту благополучную сел самолет из Анталии. Силы и средства аэропорта Пулково привели в готовность к встрече самолета, - передали "КП-Петербург" в Пулково.

Чуть позже сотрудники прокуратуры добавили, что на борту воздушного судна находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.

- Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании Россия в Пулково. При наличии оснований будут приняты меры, - отметили в ведомстве.