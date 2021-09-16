Прогноз погоды на выходные 18 и 19 сентября 2021 в Санкт-Петербурге: Ждем антициклон с севера

Стабильная погода без дождей ожидается до конца следующей недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не бабье лето, но тоже сойдет: в ближайшие дни город на Неве порадует горожан и туристов хоть не теплом, так стабильностью. Рассказываем подробно, какой прогноз погоды на выходные 18 и 19 сентября 2021 в Санкт-Петербурге дают синоптики.

- Ветер не сильный, солнышко будет светить и дождей тоже не будет, - коротко обрисовал ситуацию Михаил Леус, ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус. - Конец недели и начало новой будут достаточно комфортными по температуре по меркам сентября. Основную роли формирования погоды играет антициклон, который идет к нам с севера. Поэтому в Петербурге зафиксировалась облачная погода без осадков на ближайшие пять дней.

А если конкретно, то в субботу, 18 сентября, ночью температура воздуха опустится до +5 градусов, в Ленинградской области и вовсе ожидаются заморозки до +2. Но днем потеплеет до 13 градусов.

В воскресенье 19 сентября и в понедельник 20 сентября в ночные часы +4, днем до 13 градусов. Сухая погода до конца следующей недели установится с температурой до +14 градусов, дождь прогнозируют лишь в воскресенье 26 сентября.

Штормовые ветры, что беспокоили петербуржцев в середине недели тоже больше не вернуться благодаря Северному антициклону.

- Сильные ветры всегда связаны с циклонами, которые идут с Запада. Такой ветер до конца сентября больше ждать не стоит, - добавил Леус.

Синоптики говорят, что надежда на бабье лето в Петербурге все-таки есть. Потепление ожидается с 24 сентября и продлится до конца месяца. Правда, доставать шорты и футболку не придется: воздух прогреется лишь до +15 градусов.