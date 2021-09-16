Ученые из Петербурга выяснили, что COVID-19 может вызывать больше 20 аутоиммунных заболеваний

По словам петербургских ученых, COVID-19 способен вызывать больше 20 аутоиммунных заболеваний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый коронавирус способен провоцировать развитие в организме человека десятков разных аутоиммунных заболеваний и обострять уже существующие – причем эти нарушения могут возникать и после не тяжелого течения инфекции. Об этом «КП-Петербург» в четверг, 16 сентября, рассказал заведующий кафедрой патологии СПбГУ, заместитель руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Леонид Чурилов.

ПРОБЛЕМА СЛОМАННЫХ ГЕНОВ

По словам Леонида Чурилова, способность вирусов провоцировать аутоиммунные болезни ученым известна давно. Но SARS-CoV-2 и тут ухитрился удивить.

- Мы знаем, например, что точно так же на организм могут влиять вирусы группы герпеса и энтеровирусы, - рассказывает Леонид Чурилов. – Но новый коронавирус, по нашим ощущениям, перещеголял их всех.

Речь, отмечает ученый, идет прежде всего о «палитре» заболеваний, к развитию которых может приводить перенесенная инфекция SARS-CoV-2 – ни одна другая инфекция на памяти научного сообщества не вызывает их в таком количестве и многообразии.

- Согласно нашим исследованиям и исследованиям наших зарубежных коллег чаще всего COVID-19 обостряет, а иногда и вызывает ревматологические заболевания, - рассказывает Леонид Чурилов. – Это может быть системная красная волчанка, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, при котором нарушается работа слюнных и слезных желез – начинают сохнуть рот и глаза. Еще одно очень частое осложнение перенесенного COVID-19 – и я бы, пожалуй, назвал его самым важным и распространенным – фибромиалгия, она же «синдром хронической усталости». Другое ее название – фибромиалгический энцефаломиелит. То есть, страдают при ней даже не столько мышцы, суставы и связки, сколько центральная нервная система и нервная регуляция работы остальных систем. Описаны при постковидных нарушениях здоровья аутоиммунные миокардиты, васкулиты, тиреоидит и другие болезни

Группу риска при этом выделить невозможно - в значительной степени риск возникновения аутоиммунных заболеваний обусловлен "здоровьем" генов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выделить какую-то особую группу риска среди больных и переболевших COVID-19, подчеркивает ученый, при этом непросто.

- К сожалению, здесь очень многое зависит от генетики – и прежде всего от генов, которые обеспечивают правильную работу иммунной системы, контролируют силу и репертуар ее ответов - констатирует Леонид Чурилов. – Заранее распознать в них «поломку» практически невозможно. Другое дело, что, по нашим наблюдениям, аутоиммунное заболевание не может возникнуть только из-за какого-то одного воздействия. Обычно это комплекс причин, своего рода мозаика внутренних и внешних факторов. Поэтому если у человека, скажем, COVID-19 наложился на какое-то уже существующее расстройство иммунной системы или на какую-то другую болезнь, риск возрастает многократно.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Точной статистики, которая отражала бы, сколько людей в России и Петербурге, переболев «ковидом», получили в нагрузку еще и «аутоиммунку», на данный момент не существует – пока что основные силы научного сообщества брошены на то, чтобы разобраться с самим вирусом. Тем не менее работа в этом направлении уже ведется – а ее флагманом должен стать открывшийся недавно в Северной столице на базе СПбГУ Научно-клинический Центр изучения постковидного синдрома и аутоиммунных заболеваний.

Зачастую, аутоиммунные заболевания после COVID-19 принимают крайне тяжелые формы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне и моим коллегам-ученым, в частности, руководителю нашей лаборатории мозаики аутоиммунитета, израильскому академику Иегуде Шенфельду, фактически, с самого начала эпидемии было понятно, что рано или поздно такая проблема возникнет, - отмечает Леонид Чурилов. – Уже сейчас, например, мы в нашем Центре, существующем пока лишь благодаря научным фондам, создали регистр людей, у которых на фоне заболевания COVID-19 развился синдром хронической усталости. В нем сотни записей – причем касаются они пациентов не только из Санкт-Петербурга, но и из соседних регионов. Другое дело, что, конечно, надо расширять нашу деятельность, чтобы и наука, и здравоохранение получили пользу, налаживать взаимодействие с городом, с муниципальной медицинской администрацией, региональными и федеральными программами страховой медицины и противоковидной работы. К этой проблеме, учитывая то, какое колоссальное количество людей может с ней столкнуться, нужен системный, глубокий и совместный подход.