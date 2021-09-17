Техника заменит гастарбайтеров на уборке снега в Петербурге

Зиму в Петербурге встретят 1970 дворников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург активно готовиться к зиме, ведь первые заморозки могут прийти в город уже через несколько дней. А пока чиновники из Смольного инспектируют коммунальные предприятия, и же готовы и поделиться своими выводами. В преддверии холодов оказалось, что в Петербурге не хватает снегоуборочной техники, которую массово закупили в 2019 году. Тогда же Выборгском районе города запустили производство по сборке финских тракторов. Эти маленькие, юркие желтые машинки сейчас можно заметить на уборке улиц и тротуаров в зимнее время.

Однако, как признал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, техники в городе пока еще недостаточно. Поэтому 2022 году Смольных собирается снова приобретать снегоуборочные машины. Правда, пока неясно в каком количестве.

Но, как бы там ни было, недостаток в машинах нельзя назвать катастрофическими, а вот дворников в Петербурге действительно не хватает. По оценкам вице-губернатора Николая Бондаренко, их-за того что мигранты уехали во время пандемии на родину, штат сократился примерно вдвое.

Как рассказал начальник управления по комплексной уборки и содержанию дорог Комитета по благоустройству Вадим Мизикюн, зиму в Петербурге встретят 1970 дворников. Они будут чистить снег и бороться с гололедом с помощью 23 процентных солевых растворов. В этом году такой метод впервые начнут использовать массово.

- Вместо ведер у дворников будут специальные тележки с песко-соляной смесью, которая ускорит про и облегчит ручной труд, - отметил Мизюкин. - В этом году появится специальные тележки, оборудованные коробами объемом 60 литров. Туда будут забывать песко-соляную смесь. Одного короба хватит на 400 метров тротуара. Это легче и быстрее, чем носить тяжелые ведра.

Впрочем, у Смольный, кажется, уже нашел выход из ситуации. Гастарбайтеров решили заменить техникой. Кроме инновационных тележек, дворники получат средства малой механизаций, простыми словами - всевозможные чистилки. Это, по мнению руководства города, увеличит производительность труда и позволит обойтись меньшим количеством работяг.

- Точное количество уехавших дворников лучше уточнить у миграционной службы. Но, по нашим оценкам, это примерно 50 процентов. Мы будем решать проблему за счет малой механизации, то есть обеспечим отступавшихся дворников различными техническим средствами. Что касается нехватки персонала, то здесь в первую очередь стоит вопрос зарплат. Пойдет ли коренной петербуржец работать за 25-30 тысяч рублей? Нет. Поэтому мы уже дали поручение Комитету по благоустройству найти средства, чтобы сотрудникам повысили оплату труда, - рассказал Бондаренко.

Добавим, что Смольный собирается полностью подготовить город к зиме уже к 1 октября. За неделю до этого, предприятия обещают полностью отчитаться пред чиновниками о состоянии снегоуборочной техники.