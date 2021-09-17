Деньги от переезда «Газпрома» в Санкт-Петербург потратят на строительство метро и новый мост через Неву

Летом 2021 года штаб-квартира «Газпрома» официально начала базироваться в Санкт-Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал сумму доходов от переноса штаб-квартиры «Газпрома». По словам главы города только за 2021 году прибыль составила 17 миллиардов рублей. Эти цифры были озвучены 17 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи.

- В 2022 и далее в последующие годы - более 40 миллиардов рублей ежегодно. Планируем направить эти деньги на решение важных задач для города. Одно из направлений — это строительство метро, - доложил Александр Беглов.

Владимир Путин поддержал главу Петербурга в стремлении направить деньги на развитие города, в том числе на строительства важных объектов.

- Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились, чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования, - отметил президент.

Кроме строительства новых станций метро, деньги от переезда «Газпрома» собираются направить в реализацию проекта – нового моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай с развязками на Дальневосточный проспект, на проспекте Октябрьской набережной и Обуховской обороны.

Напомним, летом 2021 года главный офис «Газпрома» официально начал базироваться в Санкт-Петербурге. Для этого компания построила себе небоскреб «Лахта Центр».