Обмотал голову курткой, спустил брюки и 15 раз ударил ножом: За что уроженец Дагестана искромсал у кладбища в Петербурге случайную прохожую

Женщину жестоко зарезали возле дома Фото: СОЦСЕТИ

Нашедшие тело 51-летней управляющей магазином Ольги были уверены – действовал маньяк. Бизнесвумен пропала 6 сентября, когда вечером возвращалась домой с работы. На следующий день она не вышла в магазин, и коллеги стали бить тревогу, обзванивая родственников. Сын Ольги сразу же обратился в полицию и к волонтерам, которые начали поиск. Обнаружить женщину удалось лишь через пять дней неподалеку от дома на Торфяной дороге в Санкт-Петербурге, возле кладбища. Преступник 15 раз вонзил нож в ее тело. После кровавой расправы убийца бросил тело в кустах так, будто хотел унизить жертву. Голова Ольги была обмотана курткой, брюки спущены. Рядом валялись ее футболка и нижнее белье. Тогда волонтеры и представить не могли, что причиной жестокого убийства стала банальная перепалка на улице…

ОТ КАССИРА ДОРОСЛА ДО БИЗНЕСВУМЕН

51-летняя Ольга всю жизнь занималась бизнесом. Начинала с самых низов – обычным продавцом магазина.

- Мама всегда была целеустремленной, она по своей сути лидер, всегда всех объединяла, - вспоминает в разговоре с "КП" сын Ольги Константин. – Была ответственным человеком и всегда прекрасно справлялась со своей работой. Была поначалу кассиром, но вскоре доросла до самого главного управленца сети магазинов в Воркуте. Баллотировалась там даже в депутаты. Хотела менять жизнь людей к лучшему.

Женщина работала управляющей магазином Фото: СОЦСЕТИ

Ольга любила путешествовать. Она старалась выбираться из дома каждые полгода. Во время таких поездок она однажды и влюбилась в Петербург. Сначала отправила сюда своего сына на учебу, а затем переехала вслед за ним.

- Мама выучила меня на юриста, - продолжает Константин. – Первое время она жила на съемной квартире, вложилась в строящееся жилье – в тот самый ЖК, возле которого ее убили. Ключи от него она получила только этим летом. Никаких конфликтов ни с кем у нее там не было. Жила спокойно, работала.

В последнее время Ольга, по словам сына, осваивала, ролики. Каталась вместе с сыном и его женой. Однако одна делала это редко.

Сын до сих пор не может прийти в себя после убийства матери Фото: СОЦСЕТИ

«ЗАДЕЛА УБИЙЦУ, КОГДА КАТАЛАСЬ НА РОЛИКАХ»

В вечер пропажи Ольга, по словам сына, возвращалась одна домой с работы. Камеры запечатлели, как женщина уже подходила к дому. За ней крался неизвестный мужчина, после этого бизнесвумен перестала выходить на связь.

- Мама никогда не пила, всегда была ответственная, - делится сын Ольги. – О пропаже мамы первыми сообщили мне ее коллеги. Они позвонили и сказали, что она не вышла открывать магазин. Уже тогда первое, о чем я подумал – с ней что-то произошло. Это не тот человек, который может просто перестать выходить на связь. Поэтому я сразу почувствовал, что с ней что-то не то. Я обратился в полицию, но ее искать начали через четыре дня. Первое время у мамы был включен телефон, но никто не отвечал на звонки. Я искал маму сам: звонил в больницы, в морги. А как оказалось позже, все это время ее тело лежало в кустах возле кладбища в пяти метрах от забора жилого комплекса, в котором она жила.

Тело Ольги обнаружили волонтеры. Полицейские тут же приступили к поискам преступника. Задержать подозреваемого удалось быстро. Им оказался 25-летний уроженец Дагестана Раил, работавший охранником в больнице. Но поразило полицейских больше не личность преступника, а причина жестокого убийства.

Парень зарезал женщину из-за слов о матери Фото: СОЦСЕТИ

- По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником ее гибели на улице возник случайный конфликт, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как говорят источники «КП-Петербург», Ольга поссорилась с Раилом, когда каталась на роликах.

- Она ехала, задела его случайно, - пояснил источник «КП-Петербург». - Началась перепалка. Слово за слово.

«ПРИЧИНОЙ ДЛЯ УБИЙСТВА СТАЛА БАНАЛЬНАЯ ФРАЗА»

Эту версию убийства слышал и сын Ольги. Он до сих пор недоумевает и не может сложить картину случившегося в голове.

- Мама действительно очень плохо каталась на роликах, поэтому одна старалась не выходить, - делится Константин. – В тот вечер она была без роликов, а значит, что конфликт случился раньше. И этот человек выслеживал ее. Убийство, как мне известно, произошло из-за того, что моя мама сказала что-то о его матери. Да, она могла ответить грубо. Она вряд ли промолчит, если ей нагрубить, она поставит человека на место. Но максимум, что она могла сказать: «Со своей матерью так разговаривай». Потому что просто не может быть, чтобы она при сыне оскорбляла его маму. Она просто не допускала таких фраз. А этот урод в силу иного воспитания и идеологических отличий все понял неправильно.

Теперь парню грозит до 15 лет колонии Фото: СОЦСЕТИ

Раиль родился в Дагестане. Судя по его странице в соцсетях, имел радикальные взгляды. Парень активно комментировал снимки мусульманок, которые фотографируются в зеркало, заявляя, что те позорят религию. При этом про свою маму Раиль тоже упоминал. Пять лет назад он репостнул себе на стену пророческое сообщение: «Я могу вытерпеть в свой адрес любые оскорбления, но когда оскорбляют мою маму, не жить вам, отвечаю». Вся его стена была увешана высказываниями о том, как он ценит маму. После убийства же на его странице висел статус: «Жизнь мирская всего лишь мгновенье. Всего лишь мгновенье!».

- Этот убийца просто сам не в себе, То, что он так отреагировал на слова моей мамы, значит только одно - рано или поздно он бы что-то подобное совершил. Не этот так другой бы конфликт привел его к убийству, - вздыхает сын Ольги. – Потому что обычный человек поругается, да спокойно уйдет. Но не будет потом выслеживать обидчика. Я бы хотел для него максимального наказания.

Сейчас Раилу грозит до 15 лет колонии. На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и взяли под арест.

- По версии следствия, Раил нанес жертве не менее 6 ударов руками и ногами и не менее 15 ударов ножом в голову, шею и туловище. Смерть женщины наступила на месте происшествия, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сейчас следователи продолжают выяснять, выслеживал ли Раил свою жертву намеренно для убийства.