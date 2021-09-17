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Здоровье17 сентября 2021 16:20

Специалисты настаивают на углубленной диспансеризации после коронавируса

Приводим советы главного врача Ленинградской областной клинической больницы для переболевших COVID-19
Наталья ФЕДОРОВА
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Главный врач Областной клинической больницы Татьяна Тюрина отметила, что после ковида пациенты жалуются на слабость, плохую переносимость всех нагрузок, также беспокоит ухудшение памяти, невозможность длительной концентрации внимания.Фото:Анастасия РУСАКОВА.

Главный врач Областной клинической больницы Татьяна Тюрина отметила, что после ковида пациенты жалуются на слабость, плохую переносимость всех нагрузок, также беспокоит ухудшение памяти, невозможность длительной концентрации внимания.Фото:Анастасия РУСАКОВА.

Главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина рассказала о новых последствиях коронавирусной инфекции для организма человека, о «постковидном синдроме» и о том, как с ним справиться.

- Татьяна Венедиктовна, расскажите, пожалуи ста, как сегодня обстоят дела с COVID-19 в Ленинградскои области, какова статистика переболевших? Это в основном люди пожилого и среднего возраста или болеют лица, моложе 35 лет?

- Статистические данные обновляются каждый день. Мы учитываем и тех, кто поправился и тех пациентов, что находятся на ИВЛ. С неослабевающим напряжением мы следим за этими данными, ведь всем так хочется скорее вернуться к прежней жизни без ковидных ограничений!

И тут нелишним будет вопрос: что мы делаем для этого? Мы вакцинировались, чтобы защитить от болезни себя и своих близких? Мы способствуем созданию коллективного иммунитета? На 16.09.2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 66 084 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 190 - за последние сутки. К сожалению, люди продолжают болеть, и болеют тяжелее, чем прошлои осенью. Если раньше большая часть пациентов с коронавирусом имела сопутствующую патологию – гематологические и онкологические заболевания, сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые болезни и хроническое обструктивное поражение легких, то сейчас среди заболевших все больше молодых людей, причем без всяких отягощающих здоровье факторов. Самое печальное, что стали поступать и молодые беременные женщины, и только что родившие.

Медики заметили, что люди продолжают болеть, и болеют тяжелее, чем прошлой осенью.Фото: Анастасия РУСАКОВА.

Медики заметили, что люди продолжают болеть, и болеют тяжелее, чем прошлой осенью.Фото: Анастасия РУСАКОВА.

- Всем известно, что COVID-19 относится к респираторным вирусам, которые поражают дыхательную систему человека. Однако многие врачи считают – вирус COVID-19 существенно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так ли это?

- Врачи давно отмечают, что среди переболевших почти нет таких, кто сказал бы: «Чувствую себя отлично. Как раньше!» Нет, наоборот. Пациенты жалуются на длительную слабость, плохую переносимость всех нагрузок, не только физических, также беспокоит ухудшение памяти, невозможность длительной концентрации внимания. Есть те, у кого появляется лабильность температуры тела, «скачки» артериального давления.

Все эти симптомы, а их уже более 200, описаны в медицинской литературе и называются «постковидным синдромом». Особенно серьезными осложнениями ковида являются тромбозы сосудов.

Мы видим, что у перенесших ковид с большой частотой (до 20%) развиваются инфаркты миокарда и инсульты. Простой, но очень грозный симптом - одышка, нехватка воздуха может свидетельствовать о формировании у пациента тяжелои сердечной или дыхательной недостаточности, способной в короткое время привести к смерти. Для того, чтобы предотвратить эти осложнения и как можно быстрее восстановить здоровье, врачи рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию.

- Диспансеризация после ковида - это бесплатные исследования? Кому они положены и как их можно пройти?

- Да, если вы уже переболели коронавируснои инфекциеи , то вам доступна бесплатная, гарантированная государством, углубленная диспансеризация. Она началась 1 июля 2021 года, ею могут воспользоваться все, кто переболел коронавирусом, а проводится она в медицинскои организации по месту прикрепления. Это можно сделать через два месяца после выздоровления или позже.

Осмотр состоит из двух этапов. На первом этапе делается рентгенография органов груднои клетки и прием участкового терапевта. У пациента определеляется измерение насыщения крови кислородом в состоянии покоя, проводится тест с ходьбои в течение 6 минут, спирография, берется общий и биохимический анализы крови, определяется уровень концентрации Д-димера в крови тех, кто перенес среднюю и тяжелую степень COVID-19.

При наличии показаний на втором этапе выполняется эхокардиография, компьютерная томография легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностеи . Эти исследования совершенно точно установят наличие патологии сердечно-сосудистой или дыхательной системы, если они имеются. Если будет выявлена патология, то назначается необходимое лечение. Все эти меры точно позволит улучшить здоровье и снизить риск всех осложнений, в том числе и сердечно-сосудистых.

Врачи давно отмечают, что среди переболевших почти нет таких, кто сказал бы: «Чувствую себя отлично. Как раньше!» Фото:Анастасия РУСАКОВА.

Врачи давно отмечают, что среди переболевших почти нет таких, кто сказал бы: «Чувствую себя отлично. Как раньше!» Фото:Анастасия РУСАКОВА.

- Если нет осложнений, то что вы посоветуете для восстановления здоровья после заболевания?

- Советы простые, проверенные временем. Больше гулять на свежем воздухе, очень постепенно увеличивая физические нагрузки. Обязательно высыпаться, ведь именно полноценный сон и благополучие желудочно-кишечного тракта поддерживают здоровье нашей иммунной системы. Здоровое питание - главныи секрет крепкого иммунитета. Осенью мы часто испытываем недостаток витаминов, и проще всего их восполнить с помощью сбалансированного рациона. Хорошо бы съедать не менее 400 граммов овощеи и фруктов в день. Можно добавить витаминные комплексы.

И обязательно больше позитива! Настрой на хорошее, на обязательное выздоровление поможет в короткие сроки справиться с последствием недуга.

Красота и здоровьеБИЗНЕС-ПРЕСС