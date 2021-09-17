Специалисты настаивают на углубленной диспансеризации после коронавируса

Главный врач Областной клинической больницы Татьяна Тюрина отметила, что после ковида пациенты жалуются на слабость, плохую переносимость всех нагрузок, также беспокоит ухудшение памяти, невозможность длительной концентрации внимания.Фото:Анастасия РУСАКОВА.

Главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина рассказала о новых последствиях коронавирусной инфекции для организма человека, о «постковидном синдроме» и о том, как с ним справиться.

- Татьяна Венедиктовна, расскажите, пожалуи ста, как сегодня обстоят дела с COVID-19 в Ленинградскои области, какова статистика переболевших? Это в основном люди пожилого и среднего возраста или болеют лица, моложе 35 лет?

- Статистические данные обновляются каждый день. Мы учитываем и тех, кто поправился и тех пациентов, что находятся на ИВЛ. С неослабевающим напряжением мы следим за этими данными, ведь всем так хочется скорее вернуться к прежней жизни без ковидных ограничений!

И тут нелишним будет вопрос: что мы делаем для этого? Мы вакцинировались, чтобы защитить от болезни себя и своих близких? Мы способствуем созданию коллективного иммунитета? На 16.09.2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 66 084 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 190 - за последние сутки. К сожалению, люди продолжают болеть, и болеют тяжелее, чем прошлои осенью. Если раньше большая часть пациентов с коронавирусом имела сопутствующую патологию – гематологические и онкологические заболевания, сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые болезни и хроническое обструктивное поражение легких, то сейчас среди заболевших все больше молодых людей, причем без всяких отягощающих здоровье факторов. Самое печальное, что стали поступать и молодые беременные женщины, и только что родившие.

Медики заметили, что люди продолжают болеть, и болеют тяжелее, чем прошлой осенью.Фото: Анастасия РУСАКОВА.

- Всем известно, что COVID-19 относится к респираторным вирусам, которые поражают дыхательную систему человека. Однако многие врачи считают – вирус COVID-19 существенно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так ли это?

- Врачи давно отмечают, что среди переболевших почти нет таких, кто сказал бы: «Чувствую себя отлично. Как раньше!» Нет, наоборот. Пациенты жалуются на длительную слабость, плохую переносимость всех нагрузок, не только физических, также беспокоит ухудшение памяти, невозможность длительной концентрации внимания. Есть те, у кого появляется лабильность температуры тела, «скачки» артериального давления.

Все эти симптомы, а их уже более 200, описаны в медицинской литературе и называются «постковидным синдромом». Особенно серьезными осложнениями ковида являются тромбозы сосудов.

Мы видим, что у перенесших ковид с большой частотой (до 20%) развиваются инфаркты миокарда и инсульты. Простой, но очень грозный симптом - одышка, нехватка воздуха может свидетельствовать о формировании у пациента тяжелои сердечной или дыхательной недостаточности, способной в короткое время привести к смерти. Для того, чтобы предотвратить эти осложнения и как можно быстрее восстановить здоровье, врачи рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию.

- Диспансеризация после ковида - это бесплатные исследования? Кому они положены и как их можно пройти?

- Да, если вы уже переболели коронавируснои инфекциеи , то вам доступна бесплатная, гарантированная государством, углубленная диспансеризация. Она началась 1 июля 2021 года, ею могут воспользоваться все, кто переболел коронавирусом, а проводится она в медицинскои организации по месту прикрепления. Это можно сделать через два месяца после выздоровления или позже.

Осмотр состоит из двух этапов. На первом этапе делается рентгенография органов груднои клетки и прием участкового терапевта. У пациента определеляется измерение насыщения крови кислородом в состоянии покоя, проводится тест с ходьбои в течение 6 минут, спирография, берется общий и биохимический анализы крови, определяется уровень концентрации Д-димера в крови тех, кто перенес среднюю и тяжелую степень COVID-19.

При наличии показаний на втором этапе выполняется эхокардиография, компьютерная томография легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностеи . Эти исследования совершенно точно установят наличие патологии сердечно-сосудистой или дыхательной системы, если они имеются. Если будет выявлена патология, то назначается необходимое лечение. Все эти меры точно позволит улучшить здоровье и снизить риск всех осложнений, в том числе и сердечно-сосудистых.

Врачи давно отмечают, что среди переболевших почти нет таких, кто сказал бы: «Чувствую себя отлично. Как раньше!» Фото:Анастасия РУСАКОВА.

- Если нет осложнений, то что вы посоветуете для восстановления здоровья после заболевания?

- Советы простые, проверенные временем. Больше гулять на свежем воздухе, очень постепенно увеличивая физические нагрузки. Обязательно высыпаться, ведь именно полноценный сон и благополучие желудочно-кишечного тракта поддерживают здоровье нашей иммунной системы. Здоровое питание - главныи секрет крепкого иммунитета. Осенью мы часто испытываем недостаток витаминов, и проще всего их восполнить с помощью сбалансированного рациона. Хорошо бы съедать не менее 400 граммов овощеи и фруктов в день. Можно добавить витаминные комплексы.

И обязательно больше позитива! Настрой на хорошее, на обязательное выздоровление поможет в короткие сроки справиться с последствием недуга.