Трагический корпоратив: Работник ТЮЗа, которого трижды переехала на машине коллега, умер через две недели

Сотрудник театра скончался в больнице Фото: ТЮЗ Петербурга

Театр юного зрителя открыл начало сезона смертью своего администратора. И нет, это не новая постановка. Далеко не театральные страсти разыгрались в петербургском ТЮЗе во время корпоратива. После широкой пьянки одна из сотрудниц театра трижды (!) переехала на машине своего коллегу, который якобы лег под машину, чтобы та пьяная не ехала за рулем. Эта официальная версия театралов. Но родные в это верят мало. В комедии, закончившейся трагедии, разбирались журналисты «КП».

«ЛЕГ ПОД КОЛЕСА РАДИ ШУТКИ»

Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 сентября. В этот день театр праздновал начало сезона. Вечером отыграли традиционный спектакль «Конек-Горбунок», а после остались узким рабочим кругом отметить удачное начало. Но рано радовались, посиделки закончились кровавой лужей на парковке, которую на следующий день, по словам близких, сотрудники отмывали несколько часов.

- Примерно в час ночи я позвонила Вите, чтобы узнать, где он. По голосу услышала, что тот выпивший, - вспоминает гражданская жена администратора Ангелина Мелехина. - Он сказал, что у них в театре корпоратив. Витю позвали на очередной тост, мы не успели договорить. В понедельник должны были встретиться, но это был наш последний разговор.

Уже в пять часов утра Виктора на скорой забрали с парковки около театра с переломами ключицы, ребер, тазовых костей, ушибами сердца и легких. По первоначальной версии, которую рассказали близким, Обручников сам лег под автомобиль, чтобы остановить пьяную коллегу, собравшуюся уезжать домой.

По словам коллег, мужчина лег под колеса, чтобы не дать коллеге уехать Фото: СОЦСЕТИ

- Витя такой человек добрый был. Он очень часто шутил, поэтому действительно мог лечь под колеса, чтобы просто повеселиться. Отношения в коллективе у них были хорошие, вряд ли кто-то наехал на него умышленно, - отмечает друг Виктора Денис Положенцев.

Девушка, которая была за рулем, шутку, видимо, не оценила. Она не заметила лежащего знакомого и, судя по количеству переломов, проехалась по нему трижды: сначала вперед, потом назад и снова вперед.

- Я не представляю, как можно не заметить, что ты наехал на человека. Это в каком же нужно быть состоянии? - поражается Ангелина. - Даже когда на кочку заезжаешь на машине, потом смотришь, все ли в порядке.

«КТО БЫЛ ЗА РУЛЕМ?»

Это не единственная деталь в этой истории, которая смущает близких Виктора. По рассказам Ангелины, изначально утверждалось, что за рулем автомобиля находилась молодая девушка - администратор театра, которая только получила права. Спустя какое-то время гражданская жена Виктора узнала, что это была сорокалетняя сотрудница кадрового отдела.

- Я не знаю, почему все указывали на администратора, видимо, театру так было удобнее, - удивляется Ангелина. - Столько версий потом появилось. Например, что эту сотрудницу отдела кадров вызвали, чтобы она отвезла его домой. Но он очень любил ходить пешком. Жил совсем рядом с театром. Я уверена, что если он дошел до парковки, то дошел бы и до дома.

Поразило знакомых и время приезда скорой. Это, по ее словам, было около пяти утра. Виктор никогда так поздно с корпоратива не возвращался. Уходил в час-два ночи.

- У меня есть подозрения, что до пяти утра сотрудники театра просто думали, что им с этим делать. Придумывали общую версию. Потому что сейчас они все говорят как с листа. Одно и то же, - утверждает Мелехина.

Друзья в шоке от случившегося Фото: СОЦСЕТИ

В пять утра мужчину забрали на скорой и увезли в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Позже на страницах Виктора в социальных сетях появилось сообщение от его сестры Виктории Троицкой:

«В данный момент Витя в искусственном сне. Сделано три операции. Начался инфекционный период. Пневмония. Сепсис. Подключили к искусственной почке и аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное. Витя под круглосуточным присмотром».

Уже через два дня Виктория там же сообщила, что состояние брата ухудшается. По словам Ангелины, медики отметили, что за выходные сепсис сильно развился, время было упущено.

- Сегодня в 20:45 Вити не стало. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно, - в четверг написала Виктория.

«СМЕРТЬ ПРЕДСКАЗАЛА ГАДАЛКА»

Уже после смерти Виктора Обручникова его гражданская жена вспомнила, что тот заранее знал о своей гибели.

- Он не так давно приезжал в гости к моим родителям и там рассказал им, что обращался к гадалке. Та увидела, что он проживет до сорока лет. Так и получилось, - плачет Ангелина. - Он всегда жил одним днем, планов не строил и побаивался автомобилей. Сколько я его не уговаривала купить машину, он был против.

Уголовное дело по факту смерти Виктора Обручникова не заведено. В театре на звонки никто не отвечает, но в своем официальном сообществе они пишут:

«Театр делал все возможное для того, чтобы спасти жизнь Виктора. Были приведены лучшие медицинские силы. Мы боролись. Боролись до последнего. Но...».