Актер Андрей Федорцов: «Не люблю дураков, хамов и жлобов»

Актер Андрей Федорцов в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Путь к актерской профессии у Андрея Федорцова был непростой. Прежде чем попасть на театральную сцену и стать звездой «Убойной силы», артист отучился в мореходном училище, поработал администратором в рок-клубе и машинистом сцены, издавал поэтический журнал и даже постигал азы фермерского дела. Первую роль он сыграл в 25 лет. Несмотря на позднее начало карьеры, в свои 53 у него за плечами более сотни кинокартин и спектаклей.

Заслуженный артист России, коренной Ленинградец и актер Театра эстрады имени Аркадия Райкина Андрей Федорцов в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге»(92,0 FM) рассказал, у какого театрального режиссера снялся бы бесплатно, почему Чехов не появится на сцене ДК «Выборгский» и что общего у актеров с моряками.

На съемках фильма «Пять Невест». Фото: www.instagram.com/fedortsovandrey2020.

«ХВАТАЛО ТОЛЬКО НА ПИРОЖКИ»

– Вы актер театра и кино. Для вас театр важнее, а кино прибыльнее? Или как?

– О деньгах не думай, тогда у тебя все будет хорошо. Думай о профессии! И тогда у тебя появятся деньги.

– То есть актер без театра теряет профессиональный навык?

– Полностью согласен. В театре ты каждый день с разными людьми, с публикой, понимаешь, чего ты стоишь. Играя 12 лет один и тот же спектакль, каждый раз выхожу на сцену как впервые. Все как в любви и в сексе.

– Получается, вы не про деньги, а про профессию. Театр – это же не про деньги, правда?

– Согласен. В Театре комедии имени Акимова я работал на всех спектаклях. На заработанные деньги хватало только на пирожки. Четыре года так отработал. На моем «Коньке-горбунке» всегда были аншлаги.

– С кем из театральных режиссеров, несмотря на деньги, вы бы согласились работать?

– У меня есть однокурсник Саша Кладько, считаю его одним из лучших театральных режиссеров. Еще Лев Додин. Я в Малом драматическом театре в 1989 году работал электриком и монтировщиком. До этого в рок-клубе работал, а потом перешел туда. У меня в крови этот театр. Я видел, как они репетируют. Если в гардеробе что-то упало, то гардеробщицу могли уволить за это. Помню, как я уронил отвертку– так меня отфигачили гардеробщицы! Мне нравится, когда есть культура. Когда, например, никто не говорит за кулисами. Когда в театре начинается амикошонство, все начинает рушиться.

Андрей Федорцов снимается в кино и играет в театре. Фото: www.vk.com/estrada_spb

«ЗРИТЕЛИ ПРИХОДЯТ, ПОТОМУ ЧТО ДОЖДИК»

– Кому бы из киношных режиссеров не отказали?

– У меня каждый год по мелкой коротышке выходит. Поучиться люблю у молодых. Хоть они очень неопытные и долго все делают, но как у них глаз горит! А я хочу, чтобы он у меня не гас.

– Говорят, если не волнуешься, то это полный провал. Вы всегда волнуетесь?

– Все это ерунда. Не надо волноваться. Надо думать, что ты должен сказать своему партнеру. Что тебя гложет, о том и говори.

– А сколько у вас спектаклей в месяц?

– Примерно два спектакля в неделю. Ближайший – «Операция «Развод» в ДК «Выборгский». Это чистый фарс и эксцентрика.

– Возможно ли, что когда-нибудь в ДК «Выборгский» появится Чехов, и все придут его смотреть?

– Мы сделали замечательный спектакль «Испанские страсти, или Веселая трагедия любви». Отменные декорации и костюмы. Он не идет. Одни убытки…

Гарик Харламов и Андрей Федорцов на съемках комедии «Легок на помине». Фото: www.instagram.com/fedortsovandrey2020.

– Слишком умный?

– Да. Я думал там найти юмор, но там драматическая история. Знаете, есть вещи, в которые нельзя играть. Вот как в спектакле «Мастер и Маргарита», в котором я долго играл. И в одноименном фильме Бортко тоже.

– Вы же не про суеверия?

– Я бываю иногда суеверным. Актер Виктор Авилов умер (играл Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита».– Прим. ред.), потом Анна Самохина и другие. Последний раз этот спектакль я играл в Благовещенске. И когда мне вручали премию за Ивана Бездомного, актриса Вера Сотникова сказала: «Все, ребята, я не хочу играть в этом спектакле: мне страшно».

– То есть невозможно, чтобы одновременно в «Выборгском» был и Чехов, и аншлаг?

– У каждого театра своя публика. Я выхожу на разные площадки. Иногда зрители приходят, потому что дождик. Они заходят и говорят: «Какое у вас интересное мероприятие получилось». Я отвечаю: «Это спектакль». Вот этого зрителя надо хватать за горло. Вот это интересно!

Андрей Федорцов коренной Ленинградец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«АКТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ»

– Были бы готовы, если бы дети пошли по вашему пути?

– Пусть они сами выбирают, чего хотят. Я им расскажу, что в актерской профессии хорошего, а что плохого. Во всех профессиях есть плюсы и минусы.

– А сколько лет вашим детям?

– У меня три девочки и мальчик: 4 года,6 и 14 лет и 21 год. Но я готов еще и к пятому. Хочу!

– Вы учились в мореходном профессиональном училище. Всю жизнь несете флаг моряка?

– Я каждый день чищу зубы и слушаю музыку: «Лед Зеппелин», Оззи Осборн. До сих пор покупаю виниловые пластинки и слушаю их. Так и море – всегда со мной.

Актер мечтал связать свою жизнь с морем... Фото: www.instagram.com/fedortsovandrey2020.

– А что роднит актерскую профессию и море?

– Внутренняя романтика.

– Не обижает, когда вас называют опером?

– Нет. Значит, человек плохо знает мою фильмографию. Когда так говорят, я всегда отвечаю: «Поехали со мной на неделю в Москву, в Уфу и еще куда-нибудь. Выходных не будет, сразу предупреждаю. И ты посмотришь, как меня называют. Последние два года по имени и отчеству: Андрей Альбертович. Причем дети». Но это хорошо, что у некоторых срывается. Значит, я все хорошо сделал. Но мне этот герой не нравится, я не такой вообще. Когда я играл в «Покровские воротах», то люди часто в реальной жизни называли меня Хоботовым – и это было классно. Мы специально сделали так, что в конце спектакля он становится мужиком. Писатель Леонид Зорин не мог так написать. А я сделал так, что Хоботов в конце спектакля женится. Хоть мы и поставили все по Зорину. Возмутительно, когда в «Трех сестрах» одну играет мужик в лифчике. Ты лучше попробуй донести мысль Чехова, а не шокировать людей!

– Артист должен был читающим?

– С 1987 года, начиная с армии, читал напечатанную через 4 кальки книгу «ГУЛАГ». Два раза прочитал «Грузинский альбом» Андрея Битова. Маканина очень люблю. Все письма Анны Достоевской, которая писала Федору Михайловичу. Письма Ван Гога. Прочитал много морских книг. Всю философию от Марка Аврелия до Сенеки. Просто знаю наизусть. Актер должен быть интересующимся. Не знаю ни одного другого актера, который собирает пластинки или любит походить на корабле. Нужно интересоваться жизнью.

– А вы людей любите?

– Да. Не люблю дураков, хамов и жлобов.