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Звезды18 сентября 2021 18:48

Волшебство, краски и музыка: Фестиваль уличного искусства и культуры прошел в Петербурге

Невообразимо яркое шоу комедиантов, гимнастов и трюкачей заворожило зрителей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Фестиваль уличного искусства и культуры прошел в Петербурге

Фестиваль уличного искусства и культуры прошел в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге состоялось необычно красочное и яркое театрально-цирковое шоу - фестиваль уличного искусства и культуры. Настоящий праздник с участием комедиантов, гимнастов, трюкачей, трубадуров и граффити-художников состоялся на "Тинькофф Арене" вечером 17 сентября 2021 года. Зрители несколько часов не отрывали взгляд от сцены, где разворачивалось завораживающее представление. "КП-Петербург" показывает, как это было.

Шоу было насыщено самыми необычными зрелищными аттракционами

Шоу было насыщено самыми необычными зрелищными аттракционами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный ведущий вечера

Главный ведущий вечера

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для зрителей шоу началось, как только они переступили порог арены. На входе и в холлах трех этажей работали интерактивные площадки, а артисты разыгрывали мини-постановки.

Гимнасты парили в воздухе

Гимнасты парили в воздухе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шоу иллюзионистов такое, что не веришь своим глазам

Шоу иллюзионистов такое, что не веришь своим глазам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам фестиваль был насыщен буйством красок, танцами, цирковыми номерами, светом и шоу барабанов. Среди коллективов — МимоКрокодил, Эскизы в пространстве, Hand made, Sotvorenie, Bambola, Небесная карусель.

Световое шоу

Световое шоу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И сказочные персонажи

И сказочные персонажи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уличные художники прямо на глазах зрителей создавали настоящие арт-объекты, легко и непринужденно пользуясь только баллончиком краски.

Необычный бал

Необычный бал

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И гости из далеких пустынь

И гости из далеких пустынь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фестиваль вобрал в себя сразу же несколько времен. Здесь была и эстетика барокко и рококо, современность, шаманы, напоминающие майя и даже сказочные персонажи.

Зрители не могли оторваться от шоу весь вечер

Зрители не могли оторваться от шоу весь вечер

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КультураКультура: театр