Петр I и Екатерина I проголосовали на выборах в Ленинградской области

Император проголосовал на выболрах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в самом разгаре выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Идут они уже третий день, и за это время на участках кто только не отметился - от человека в костюме зебры до "поющего бюллетеня". Теперь пришел черед истинных правителей города - Петра I и его супруги Екатерины I. Свой выбор венценосные особы сделали на участке в городе Кудрово.

Петр I пришел на участок в сопровождении Екатерины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На самом деле, конечно, никакой фантастики здесь нет. Андрей и Виктория Булгаковы, скрывающиеся под образами Петра и Екатерины - профессиональные актеры, солисты Санкт-Петербургского театра исторический миниатюр. А Андрей Буглаков к тому же, по его словам - единственный на всю Россию "фотографический" двойник великого императора. За долгие годы чета Булгаковых буквально сжилась со своими образами. Точно так же - не выходя из них - супруги общались и с журналистами.

Петр I не пропускает ни одних выборов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я хочу напомнить всем: учите и любите свою историю, - рассказала Екатерина I. - Помните ее уроки и никогда впредь не совершайте уже совершенных ошибок.

Петр I же с императорской высоты припечатал:

- А еще хочу всем напомнить петровский указ, - грозно напутствовал он. - Кто из государственной казны украдет хотя бы столько, сколько стоит веревка, тот на той веревке пусть повешен и будет.

Пара императоров отдала свой голос на выборах в Госдуму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычно, по словам Андрея и Виктории Булгаковых, на выборы они не ходят - как-то так сложилось. Но именно в этот день знаменитые актеры решили изменить привычке и приехали на участок рано утром, хоть специально для этого им и пришлось добираться с дачи под Новой Ладогой.

-Я на выборы ходил еще в детстве, - поделился Петр I (он же Андрей Буглаков). - Тогда было интересно: пирожки на участках продавали, лимонад, в девяностые - книжки. А потом как-то это все подзабылось. Ну вот сегодня пришли и не жалеем.

Петр и Елкатерина подняли настроение избирателям на участке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним: ранее "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" рассказывала о том, как в Северной столице прошел первый день голосования. Если вкратце, получилось скучно - явка спустя несколько часов после открытия участков не превышала 8 %, а самой обсуждаемой темой стали не политические программы кандидатов, а отсутствие на участках традиционных пирожков и горячего чая.