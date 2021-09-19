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Общество19 сентября 2021 13:45

«Это провокация»: Горизбирком отреагировал на применение силы к кандидату в Заксобрание Петербурга

Никита Сорокин отказывался покидать избирательный участок после закрытия
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Сорокин пообещал подать жалобу на применение силы

Сорокин пообещал подать жалобу на применение силы

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге произошел скандал с одним из кандидатов в Заксобрание Петербурга Никитой Сорокиным. Ссора между мужчиной, сотрудниками избирательного участка и полицией произошла в ночь с 18 на 19 ноября. Сорокин отказывался покидать участок, из-за чего к нему были вынуждены применить силу. По словам члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрия Кузьмина, Сорокин требовал открытия уже запечатанного и опломбированного сейфа, при этом не имея на это прав.

- Сотрудники участковых комиссий, наблюдатели, правоохранители, работающие в рамках участковых комиссий — все эти люди начинают свой день с раннего утра, чтоб с 08:00 обеспечить полноценную работу УИК, а заканчивают ближе к полуночи, по сути, люди работают 24/7. В ситуации с Сорокиным сотрудники комиссии вынуждены были не покидать свои рабочие места после закрытия УИК до приезда полиции, потому что все это было похоже на провокацию, - заявил Юрий Кузьмин.

Мужчина не хотел покидать участок

Мужчина не хотел покидать участок

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сам же Никита Сорокин заявил, что получил травмы, когда его силой убирали с участка.

- Под ногтями на ногах кровь, руки и шея в ушибах. На левой руке палец потерял частично чувствительность. Тело болит. Сейчас готовлю жалобы, - сообщил на своей странице в соцсети Сорокин.

Сейчас в ситуации разбирается Общественная палата.

- Все действия были только с одной целью — создать инфоповод. В 20:00 участковая комиссия заканчивает свой рабочий день, люди, конечно, хотят домой, учитывая, что они работают с 8:00. А тут приходит человек, не имея на это никаких прав требует доступ к бюллетеням, требует открыть сейф, садится на лавочку и никуда не уходит, на разговоры не реагирует. Но важно понимать дальнейшее развитиее событий, по сути произошёл конфликт между штабами двух кандидатов: Сорокина и Романова, в который и вынуждены были вмешаться сотирудники полиции. Рисков для избирательного процесса нет, - заявил представитель Общественной Палаты Валерий Солдунов.

Член общественной палаты заявил, что у Сорокина ранее были проблемы с законом. По информации Солунова, мужчина якобы привлекался по статье «Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего».

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