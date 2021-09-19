Спокойно и без нарушений: Депутат Виталий Милонов проголосовал на выборах в Госдуму

Компанию законотворцу на избирательном участке составили его сыновья и дочки. Фото: Оксана Никулина

Петербургский депутат Виталий Милонов отдал свой голос на избирательном участке в основной день голосования – 19 сентября. Сделать выбор он пришел вместе с детьми.

– Я всегда голосую на этом участке, и мне нравится, что тут всегда тихо и спокойно, нет никакой суеты и неразберихи. Для меня выборы – гражданский долг, а для детей – праздник, потому что вся семья дома, вместе, – признался Виталий Милонов журналистам.

Заполнив бюллетени, Милонов признался журналистам, напротив каких партий и кандидатов поставил галочки.

– Мне избирательная кампания очень нравится, я бы и дальше ее проводил, потому что это общение с людьми, погружение в их проблемы помощь. Это гораздо интереснее, чем сидеть в кабинете, – говорит Виталий Милонов.

На вопрос, позволит ли он себе отпуск после выборов, депутат ответил, что все зависит от результатов голосования.

– Отдохнуть, конечно, было бы неплохо, но недолго, потому что моя работа мне нравится, – добавил парламентарий.

В этом году выборы впервые проводятся в течение трех дней. Многим петербуржцам такое нововведение пришлось по душе.

– Я всегда голосую, стараюсь выборы не пропускать. Обычно приходится подстраивать свои дела, а в этом году и на даче успела побывать, и проголосовала, – поделилась впечатлениями о трехдневных выборах петербурженка Мария Вастрыкова.

Напомним, в ЗакС Петербурга изберут 50 депутатов, а в Госдуму – 450. Избирательные участки работают до 20.00, а после 21.00 будут оглашены первые итоги выборов.