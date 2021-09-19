«Обиделись на Москву»: Эксперты объяснили, почему Петербургу оказались неинтересны выборы в Госдуму

Город неохотно идет на выборы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург стал городом с самой низкой явкой на выборах депутатов в Госдуму РФ. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, перечисляя регионы с самым низким интересом населения к голосованию. По последним данным на 12:00 в городе проголосовало меньше четверти населения. Явка на выборах в Государственную думу РФ составила 23,4 процента, а в Законодательное собрание города – 21,8 процента. О том, почему жители Северной столицы крайне неохотно идут на выборы, «КП-Петербург» спросила у политологов.

- Давайте дождемся конца голосования, чтобы уже точно сказать, самая низкая у нас явка по стране или чуть выше самой низкой, - пояснил «КП-Петербург» политолог Дмитрий Солонников. – Но в целом причин несколько. Самая интересная из них, что часть молодых избирателей и горожан среднего возраста обиделись, что нам не дали электронное голосование. И сравнивать нас с регионами, где это голосование есть, не очень корректно. Почему нам не дали? Таково решение Москвы. Петербург предлагал свою платформу, но столице она не понравилась. Хотя наши специалисты считают, что она надежнее московской. Как бы там ни было, а эксперимент проходит теперь без нас. И это действительно повлияло на явку. Результат с электронным голосованием точно был бы заметнее. Не скажу, что в два раза увеличилась бы явка, но процентов на 10-15 совершенно точно.

Меньше четверти населения проголосовало на выборах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторая причина, по которой город оказался, на последней строчке рейтинга по явке, по словам экспертов – это в целом настроение города.

- У нас в Петербурге всегда явка ниже, чем в среднем по стране. Это прогнозируемо. В крупных мегаполисах, если нет ЧС, острой борьбы всегда явка ниже, - продолжает Солонников. - В маленьких городах, в сельских местности выборы для людей – это возможность почувствовать свою сопричастность к большой стране, к большим решением, которые в ней принимаются. Потому что обычно от тебя ничего не зависит, а тут ты можешь что-то сделать, что-то сказать. А жители Петербурга и так чувствуют свою причастность не только к большой стране, но и к Европе.

Третий фактор, который оказал влияние, как считает эксперт, это отсутствие в городе серьезных протестных настроений.

- Людям неинтересны выборы, если их устраивает нынешнее положение вещей, если нет протестного импульса, - поясняет Солонников. – У нас большая явка, когда выборы проходят не за кого-то, а против. Тогда это серьезная мотивационная ситуация. Но сейчас в стране социологи не фиксируют «голосования от противного».

Город почти бойкотировал выборы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, как считает политолог, в городе низкая информированность о выборах.

- К нам в общественную палату звонят люди не столько, чтобы сообщить о нарушениях, а больше просто с вопросом, где избирательные участки, как людям голосовать, - признается Солонников. - Это говорит о низкой информированности. Дело в том, что в городе отказались от того, чтобы разбрасывать приглашения в почтовые ящики. А для многих было важно получить приглашение на выборы.

В свою очередь другой политолог Александр Конфисахор считает, что людям неинтересны кандидаты допущенные к выборам.

- Такая явка ожидаема, - признается Конфисахор. – Я неоднократно говорил, что людям неинтересны кандидаты, которые прошли отбор. А все те, кто представлял интерес, были под разными предлогами выведены из игры. И людям такое положение вещей неинтересно, они считают, что уже все предрешено. Выбору для них могут быть любопытным, когда они непредсказуемы. А так им это неинтересно точно также, как неинтересно идти на премьеру, когда весь сюжет понятен и известен заранее. Нет интриги.

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