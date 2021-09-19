Данные экзитпола: В Петербурге на выборах в Госдуму и в Заксобрание лидирует "Единая Россия"

Партия власти лидирует по числу голосов в Петербурге
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Санкт-Петербурге Горизбирком обнародовал данные экзитполов с выборов в Госдуму РФ и в местное Заксобрание. В нем приняли участие более 14 тысяч человек. Если верить результатам опрошенных людей, более трети горожан отдали свои голоса "Единой России".
Голоса петербуржцев на выборы в Госдуму распределись следующим образом:
- Едина Россия – 38,44 процентов
- КПРФ – 10,38 процентов
- Новые люди – 9,80 процентов
- Справедливая Россия – 7,86 процентов
- ЛДПР –7,71 процентов
- Яблоко – 3,08 процента
Испортили бюллетень – 1,32 процентов, отказались отвечать – 9,78 процентов.
За партии в Законодательное Собрание города жители Петербурга голосовали почти также:
- Единая Россия – 38,17 процентов
- Новые люди –11,22 процентов
- КПРФ – 11,06 процентов
- ЛДПР – 8,37 процентов
- Справедливая Россия – 7,23 процентов
- РПСС – 5,21 процентов
- Яблоко – 4,01 процента
- Партия Роста – 3,19 процента
Испортился бюллетень – 0,98 процентов, отказались отвечать -10,56 процентов.