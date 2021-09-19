Данные экзитпола: В Петербурге на выборах в Госдуму и в Заксобрание лидирует "Единая Россия"

Партия власти лидирует по числу голосов в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге Горизбирком обнародовал данные экзитполов с выборов в Госдуму РФ и в местное Заксобрание. В нем приняли участие более 14 тысяч человек. Если верить результатам опрошенных людей, более трети горожан отдали свои голоса "Единой России".

Голоса петербуржцев на выборы в Госдуму распределись следующим образом:

- Едина Россия – 38,44 процентов

- КПРФ – 10,38 процентов

- Новые люди – 9,80 процентов

- Справедливая Россия – 7,86 процентов

- ЛДПР –7,71 процентов

- Яблоко – 3,08 процента

Испортили бюллетень – 1,32 процентов, отказались отвечать – 9,78 процентов.

За партии в Законодательное Собрание города жители Петербурга голосовали почти также:

- Единая Россия – 38,17 процентов

- Новые люди –11,22 процентов

- КПРФ – 11,06 процентов

- ЛДПР – 8,37 процентов

- Справедливая Россия – 7,23 процентов

- РПСС – 5,21 процентов

- Яблоко – 4,01 процента

- Партия Роста – 3,19 процента

Испортился бюллетень – 0,98 процентов, отказались отвечать -10,56 процентов.