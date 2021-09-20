Северный антициклон встанет на пути потепления в Петербурге

Всю неделю в Петербурге будет холодно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бабье лето в Петербурге оказалось под большим вопросом. Обещанное во второй половине сентября потепление откладывается минимум на неделю. А то и отменяется совсем. На пути тепла встал северный антициклон, из-за которого температура в городе упадет ниже нормативной отметки.

- 20 сентября влияние на синоптическую ситуацию в Северной столице сохранит антициклон с севера. При облачной с прояснениями погоде дождей не ожидается, при этом будет ветрено и прохладно, - написал в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По данным экспертов, температура воздуха в Петербурге в понедельник составит +8…+10, а по области +6…+11 градусов. Это на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Неприятных ощущений добавит порывистый ветер. Атмосферное давление будет держаться на уровне в 770 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

При этом тепла не стоит ждать до конца недели. Вплоть до выходных горожанам придется мерзнуть, благо отопление в домах уже дали. А потом... станет еще холоднее.

- С пятницы и до конца недели Северная столица попадет под влияние североатлантического циклона. Он принесет в город дожди, ветер и холод. Дневная температура будет около 7-9 градусов, - рассказал синоптик.