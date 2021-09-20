«Шутил и говорил об оружии»: Студент, убивший 8 человек в вузе в Перми, успел раскрыть о себе правду однокурсникам

Друзья рассказали о стрелявшем в ВУЗе Фото: предоставлено "КП"

С самого утра по всей стране разлетелись жуткие кадры из Перми. Первокурсник в полном обмундировании с оружием идет убивать студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Через минуту-другую послышалась стрельба, подростки стали выпрыгивать из окон, рискуя жизнью. Но спастись успели не все. По последним данным, при стрельбе в вузе в Перми погибли 8 человек, еще 24 получили ранения и травмы.

Стрелявшим оказался 18-летний студент 1 курса юридического факультета (специальность судебная экспертиза) Тимур Бекмансуров. Перед убийством он зачистил всю информацию о себе в Сети, но оставил пост, в котором упомянул лишь немного о себе. В том числе заявил, что ему понравились его однокурсники и, встретив их, он бы их отпустил. "КП" отыскала студента, который утверждает, что он один из двух однокурсников Тимура. Он рассказал, каким ему запомнился стрелок, о чем он говорил с друзьями и почему не хотел убивать одногруппников.

Такие баррикады строили студенты, чтобы спасти себя Фото: СОЦСЕТИ

- Я знал Тимура с сентября - как мы начали учиться в университете, - рассказал "КП-Петербург" студент Артем. - Сам по себе Тимур показался мне необщительным. Он разговаривал только с парнями из нашей группы, всего нас было трое (вместе с ним). Говорили в основном только об учебе, преподавателях и прочее. Ничего особенного, просто посмеивались втроем, анекдоты рассказывали. Обычное начало знакомства, как у всех. При этом Тимур негатив ни к кому ни разу не выражал: ни к учителям, ни к ученикам. Единственное, запомнилось, что он был замкнут.

СКР показал фото с места происшествия Фото: СКР

Тимур, как и писал в своем посте, настолько проникся своими новыми друзьями, что чуть не сорвал весь свой план по стрельбе, который он готовил несколько лет. Будущий убийца обмолвился про оружие, хотя старался скрывать все о себе.

- Он говорил как-то, что у него есть лицензия на оружие, - признается Артем. - Но это же не значит, что он всех убить хочет. Это обычный документ, как права. Его выдают после кучи экспертиз. Просто сказал, что увлекается оружием. Но почему он увлекся этим, он не говорил. Фото тоже не показывал.

Тимур устроил расстрел в ВУЗе Фото: СКР

Тимур намеренно не пошел в корпус, где учились его однокурсники, чтобы не убить приятелей. Поэтому им удалось избежать травм.

- Я был у нашего корпуса, шел на пару, когда услышал выстрелы, - вспоминает Артем. - Стреляли у других корпусов, где химфак и экономфак. Я сразу побежал с территории университета, со мной бежали и другие. Уже позже я узнал, что стрелял именно Тимур. У меня не было сомнений, что это он. Потому он оставил запись у себя на странице. Однако я был в полном шоке. Я просто не ожидал, что такое может со мной вот так рядом произойти.

Сам стрелявший тяжело ранен Фото: СОЦСЕТИ

- Как вы считаете, почему он не хотел вас убивать?

- Мы сразу начали общаться нашей мужской малочисленной компанией. Втроем смеялись - это были обычные рядовые анекдоты. Сам он их не рассказывал, но слушал, шутил в перерывах, когда мы курили. Может, все поэтому.

Сейчас все студенты в шоке от произошедшего. Другие однокурсники парня пока отказываются общаться.

На месте происшествия работает СКР Фото: СКР

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба в Пермском государственном университете: восемь человек погибли, нападавший ликвидирован

Огонь открыл 18-летний студент юрфака (подробности)

«Он бежал по нашему этажу и стрелял». Очевидцы рассказали о том, как убегали от нападавшего и спасали раненых в ПГНИУ

Они забаррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон (подробности)

Стрельба в государственном университете в Перми 20 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

Собираем всю имеющуюся к этому часу информацию о стрельбе в пермском университете (подробности)