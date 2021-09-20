Опасные тушки: Половина курицы на прилавках Петербурга провалила проверку «Общественного контроля»

На прилавках петербургских магазинов нашли курицу с листерией. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Куриное мясо – один из самых ходовых и доступных белковых продуктов в рационе россиян. Однако на столах зачастую может оказаться некачественная курица. И это может быть не просто испорченный обед или ужин, но и подорванное здоровье. Общественная организация потребителей «Общественный контроль» в очередной раз проверила образцы куриных полуфабрикатов с петербургских прилавков. Выводы неутешительны: пять из десяти образцов не отвечают обязательным требованиям. А два и вовсе оказались заражены патогенными микроорганизмами! Материалы экспертизы уже направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

ОПАСНАЯ ПТИЦА

Серьезную угрозу для здоровья человека (вплоть до летального исхода!) могут нести бактерии листерии, которые и нашли в двух образцах курицы. Быть их там, конечно, не должно. Так что проверку с треском провалили грудка без кожи охлажденная под маркой «Петелинка» и филе туши цыплят-бройлеров охлажденной под маркой «Петруха».

– Наличие в мясе птицы листерий свидетельствует о нарушении санитарных норм либо на производстве, либо при транспортировке, переупаковке или хранении продукции, – рассказывает кандидат ветеринарных наук Светлана Щепеткина. – Листерии опасны для человека, и во всем мире этот возбудитель находится под особым вниманием контролирующих организаций, ведь причиной 70–75% случаев заболеваний листериозом становятся именно мясные продукты.

На минуточку: листериоз может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит, энцефалит или даже их сочетание. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от этой болезни погибает около 250 человек.

– Болезнь эта крайне опасна для беременных, так как вызывает тяжелое поражение плода. У здоровых людей листериоз может проявляться в виде гастроэнтерита с признаками диареи, повышения температуры, головной и мышечной болью, – добавляет Светлана Щепеткина. –Критически опасны листерии для людей с ослабленным иммунитетом. Группами риска здесь являются дети до 5 лет, у которых иммунная система еще не сформирована в должной степени, пожилые люди старше 65 лет, а также люди с пониженным иммунитетом вследствие перенесенных заболеваний.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Листерия погибает при термической обработке – вот почему важно хорошо прожаривать или проваривать курицу. Однако коварная бактерия может охватить весь холодильник! Некачественная тушка птицы в состоянии «заразить» все соседние продукты – овощи, фрукты и даже «молочку». Поэтому хранить любое мясо в холодильнике важно в закрытой емкости.

Стоит помнить, что из курицы после приготовления не должна выделяться кровь, а мясо должно хорошо отделяться вилкой от кости, иначе патогенные микроорганизмы в продукте могут остаться.

Эти образцы не прошли проверку "Общественного контроля". Фото: spbkontrol.ru

«ГРЯЗНЫЙ» ПРОДУКТ

На «чистоту» эксперты проверили и другие образцы курицы с петербургских прилавков. И остались недовольны еще двумя – в них оказались превышены показатели микроорганизмов. И хотя это не так опасно, как листерии, но после поедания такой курицы можно пережить пищевое отравление с признаками гастроэнтерита и диареей. Речь идет о содержании мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ). В зависимости от части тушки их не должно быть больше 100-500 тысяч единиц в одном грамме.

– Этот показатель характеризует общее содержание микроорганизмов в продуктах питания и применяется для оценки их микробиологической чистоты, – поясняет доктор технических наук Александр Ишевский. – Превышение содержания количества МАФАнМ может свидетельствовать о разных нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или перефасовки.

К слову, оба «проштрафившихся» образца оказались из Новгородской области. Это грудка с кожей охлажденная торговой марки «Куриная ферма. Свежий новгородский продукт», а также куриное филе под маркой «Ясные зори». В первом случае допустимые показатели микроорганизмов были превышены аж в 10 раз, а во втором – в 7.

Замечания получил и еще один образец, но уже по другому поводу. На упаковке филе грудки «Псковская птицефабрика» не был указан возраст птицы. А этот показатель предусмотрен ГОСТом, по которому была выпущена продукция. В остальном курица была признана качественной.

Образцы, которые прошли проверку. Фото: spbkontrol.ru

МОЖНО БРАТЬ!

Все-таки пока петербуржцы не остались без хорошей птицы. Проверку прошли пять образцов. Это куриные полуфабрикаты под марками «Роскар» «Вкуснее не бывает!», «Птицефабрика Северная», «Приосколье», «Первая свежесть» и «То, что надо!».