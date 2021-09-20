«Подарок судьбы, если будет +15»: метеоролог рассказал про позднее бабье лето в Петербурге

Бабье лето в этом году скорее всего будет поздним и прохладным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бабье лето, которое петербуржцам обещали во второй половине сентября, скорее всего откладывается. Если не отменяется вовсе. Всю нынешнюю неделю в городе будет холодно, а долгожданное потепление придет лишь на пару дней. И то не факт. О том, ждать ли еще хорошей погоды, «КП-Петербург» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Эта рабочая неделя окажется холодной из-за антициклона. Ожидается северо-восточный ветер, ночью температура будет падать до +3...+5 градусов, днем термометры покажут около +10. Осадков не ожидается, временами из-за облаков проглянет солнце. А вот с пятницы придет циклон, начнутся дожди. Станет на пару градусов теплее. Но на следующей неделе, в начале, могут мелькнуть два-три теплых дня с температурой до +15...+17 градусов, - сообщил метеоролог.

По его словам, говорить о том, что бабьего лета в Петербурге не случится, не совсем корректно. Само бабье лето - это теплый (выше нормы) и преимущественно солнечный, сухой отрезок от двух дней до недели.

- В сентябре это было бы классическое бабье лето с температурой в +18...+20 градусов. Но четких сроков нет, каждый год они меняются. В этот раз может быть позднее бабье лето, в октябре например. Но тогда, конечно, и +15 градусов будет подарком судьбы, - отметил Юрий Куткевич.