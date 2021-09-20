Для чего застройщики создают свои управляющие компании и что это означает для жителей новостроек

Для современного человека важна не просто квартира, а в целом место, где он живет.Фото:Группа «Аквилон».

ПУТЕМ ЭВОЛЮЦИИ

Еще лет 10-15 назад недвижимость особо не нуждалась в рекламе. Дефицит нового жилья был настолько большой, что покупатели раскупали квартиры, как горячие пирожки. Со временем спрос становился меньше, а конкуренция - серьезнее и застройщики стали выделять свои проекты - придумывать концепции, задумываться об архитектуре, квартирографии и планировках. Когда уже просто хорошим проектом удивить покупателя стало сложнее, девелоперы стали предлагать не только жилье, а комфортную среду обитания. Особенный стиль жизни, когда человек и его семья ни на секунду не задумываются о каких-либо хлопотах, связанных с проживанием в определенном жилом комплексе.

Но время идет, прогресс на месте не стоит, а конкуренты наступают на пятки и вот уже даже особой атмосферой и комфортом покупателя не удается зацепить. Тогда строительный бизнес перешел на новый уровень, начав использовать комплексный подход не только в освоении территорий, но и в реализации самих проектов. Наиболее прогрессивные компании осознали: на сдаче дома жизнь не заканчивается. Ведь для современного покупателя важна не просто квартира, а в целом место, где он живет, и то, как он там живет. Все эмоции и впечатления жильцов неизбежно ассоциируются со строителями. И управление домом - в том числе.

Чтобы сохранить уют в доме, нужна искренняя заинтересованность как жильцов, так и управляющей компании. Фото:Группа «Аквилон».

СОХРАНИТЬ ЛИЦО

Вспомните, как сегодня рекламируют новостройки? Покупателям обещают высокий уровень комфорта, чистые и ухоженные дворы, ландшафтный дизайн, охрану. Но мало кто из новоселов задумывается, что выполнять все эти обязательства должен не застройщик, а управляющая компания. Хороших и профессиональных УК, которые смогли бы быстро вникнуть в тонкости и особенности сданного дома, на рынке Петербурга не так много. Поэтому застройщики стараются создавать собственные управляющие компании, чтобы обеспечить покупателям высокое качество жизни и после сдачи дома. Свою управляющую компанию для обслуживания жилых домов, построенных в Петербурге и Ленобласти, создает и Группа «Аквилон».

- Развитие постпродажного сервиса – часть стратегии развития нашей компании. Сегодня, накопив достаточный опыт и ресурсную базу в сфере обслуживания объектов, мы приступаем к работе в этой области. Проекты Группы «Аквилон» реализуются в сегментах «комфорт», «бизнес» и «премиум», имеют сложное техническое оснащение, включая «умные» цифровые системы. Для таких объектов участие в управлении самого девелопера становится необходимостью. Так, мы можем гарантировать нашим клиентам тот уровень комфорта, который девелопер закладывал в проект изначально», – рассказал исполнительный директор Группы «Аквилон» Андрей Вересов.

С 2018 года жилые комплексы Группы «Аквилон» обслуживала компания «ЮИТ Сервис». В дальнейшем эта УК продолжит управлять объектами, построенными Группой «Аквилон» в Санкт-Петербурге до 2021 года. А вот домами, недавно сданными в эксплуатацию, будет заниматься новая организация - УК «Крафт», которая создана застройщиком совместно с партнером - «ЮИТ Сервис». В зоне ответственности «ЮИТ Сервис» останутся основные операционные процессы по обслуживанию дома, включая работу линейного персонала и финансовые операции. А Группа «Аквилон» обеспечит эффективную работу сервисов по гарантийному обслуживанию и комплекс услуг по обслуживанию «умных» систем для дома.

Важно не только благоустроить территорию рядом с домом, но и сохранить первоначальную концепцию проекта. Фото: Группа «Аквилон».

ОПЫТ И ЗНАНИЯ В ОДНОЙ КОМПАНИИ

Добросовестный застройщик старается довести до воплощения идею, заложенную на этапе проектирования. Если после постройки отдать дома незаинтересованным лицам, то очень велика вероятность, что комплекс не станет таким, каким обещал его сделать девелопер. Чужая компания не будет воплощать в жизнь задумки застройщика и поддерживать концепцию. Да и со сложной инженерной начинкой современных жилых зданий способны справиться только профессионалы.

- Мы занимаемся обслуживанием комплексов, построенных Группой «Аквилон» уже почти три года. За это время мы имели возможность убедиться, насколько серьезно компания подходит к качеству строительства и обслуживанию своих клиентов. Безусловно, формат, когда сам застройщик отвечает за вопросы гарантии, является еще более эффективным – таким образом, клиент и компания имеют возможность общаться напрямую, без посредников. А мы продолжаем заниматься тем, что знаем лучше всего – текущим обслуживанием и клиентским сервисом. Мы уверены, что этот шаг позволит нам предложить клиентам услуги еще более высокого качества», – комментирует исполнительный директор «ЮИТ Сервис Россия» Алексей Максимов.

Получается, что новая управляющая компания объединит знания и опыт Группы «Аквилон» и «ЮИТ Сервис» для пользы жителей новых домов. Новоселы получат востребованный сервис и высокое качество жилой среды.

Со сложной инженерной начинкой современных жилых зданий способны справиться только профессионалы. Фото:Группа «Аквилон».

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Почему в новостройках разные тарифы на обслуживание?

Каждого собственника жилого помещения интересует, почему он платит за обслуживание жилья больше, чем знакомый из соседнего дома. И почему тариф, предложенный для голосования выше, чем в другом объекте?

- Все платежи можно поделить на условные две части. В первую входят ресурсы: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. Эти ресурсы предоставляет не УК напрямую, а специализированные поставщики — профильные ресурсоснабжающие организации (РСО). Вторая часть платежки относится к содержанию и обслуживанию общедомового имущества. Сюда входит технический надзор за общим состоянием дома или всего жилого комплекса, техники и оборудования к сезону, вывоз и уборка мусора, текущий ремонт, обслуживание инженерных систем и так далее. Управляющая компания формирует тариф, который учитывает экономику всех этих составляющих, затем предлагает его жителям. Жители могут потребовать, допустим, дополнительную ежедневную уборку на каждом этаже, и это тоже будет заложено в тариф. Комплекс всех работ позволяет содержать дом и придомовую территорию на определенном уровне, а значит, влиять на капитализацию недвижимости, - поясняют специалисты УК «Крафт».

Получается, на тариф напрямую влияет количество, качество и стоимость тех или иных услуг по содержанию и обслуживанию общедомового имущества. И любые колебания цен (а также инфляция и рост стоимости товаров и услуг) отражаются на платежах.

Есть и еще один важный момент: многоквартирный дом – это сложное инженерное сооружение, и, если не обслуживать его должным образом, то есть риск нарушения функционирования его систем. В тарифе всегда учитывается сложность инженерного оснащения дома, которое требует привлечения специализированного персонала.

- Именно поэтому, сравнивать тарифы двух случайных домов не корректно. Помимо сложных инженерных систем, в формировании тарифов важную роль также играет и то, какова площадь придомовой территории, площадь мест общего пользования, какого типа мусоросборные камеры и так далее, - добавляют в УК «Крафт».

В УК «Крафт», благодаря ресурсной базе «ЮИТ Сервис», обслуживанием дома занимаются исключительно опытные специалисты, которые имеют необходимую квалификацию для работы со сложной инженерией.

Могут ли жильцы отказаться от части услуг?

Такая возможность есть. Но надо понимать, что при снижении тарифов до общегородских, нужно быть готовыми и к снижению качества обслуживания дома. В случае отказа от профессиональной управляющей компании, дом перейдет в управление организации, назначенной по итогам конкурса Администрацией района. Как правило, чтобы выиграть конкурс, такие организации предлагают минимальные тарифы, и большой вопрос: сможет ли данная компания при дешевых тарифах обеспечить должный уровень сервиса и качества при обслуживании дома?

- По нашему опыту в таком случае, в первую очередь страдает частота и качество уборки территории дома и МОПов, обслуживание технического оборудования, своевременный вывоз мусора и снега. Из-за невозможности привлечь необходимое количество персонала снижается оперативность решения вопросов собственников. И, соответственно, при дешевых тарифах нанимается низкоквалифицированный персонал, что в свою очередь влечет ухудшение качества обслуживания, - рассказали в УК «ЮИТ Сервис».