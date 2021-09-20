Эксперт рассказал про черные лисички, которые нашли в Петербурге

Петербургские грибники набрали две корзины "трюфелей на ножке". Фото: vk.com/grib_spb / Татьяна Ерова

Необычные черные лисички нашли под Петербургом любители тихой охоты. Жители Приморского района отправились погулять в лес, а обратно вернулись с полными корзинами. Весь улов сразу же отправился на сковородку.

- Уходили из леса с закрытыми глазами, так как собирать уже было некуда, - написали в паблике «Грибы и грибники СПб» жители Северной столицы.

Пост в соцсетях вызвал бурю восторгов и удивлений, но некоторые грибники вспомнили, как сами натыкались на черные лисички в лесах Ленобласти. Но если привычными рыжими грибами торгуют у каждой обочины, то на черные «сестрички» люди взирают с опаской, подозревая что темная окраска - это неспроста. Но бояться таких лисичек не стоит.

- Это родственники привычных нам желтых лисичек. Фактически, они ничем кроме цвета не отличаются, только вкус у черных более яркий. В Европе их называют «трюфель на ножке», - рассказал «КП-Петербург» миколог Михаил Вишневский. - Если обычная лисичка - просто вкусный гриб, то черная - деликатес.

По словам специалиста, в целом черные лисички нельзя назвать совсем уж редкостью. Их довольно много растет на северо-западе России, на Кавказе, в Крыму. В Европе ареал обитания грибов - Норвегия, северные страны континента. А цены на эти грибочки могут доходить до очень весомых показателей.

- Про черную лисичку узнала три года назад. Случайно наткнулись на большую поляну черных грибов похожих на рыжие лисички. Благодаря группе грибников в ВК и микологу, установили, что это деликатес высшей марки! В Европе ее продают по 200 евро за килограмм! Трюфели не пробовала в своей жизни, а вот черную лисичку случилось, - пишут в соцсетях петербургские грибники. - Черная лисичка в сливках - хороша! Запах и вкус - это нечто.

Впрочем, как с черной лисичкой, так и с другими грибами действует одно правило: не уверен - не бери. А уж есть можно лишь то, что не вызывает ни малейших подозрений.